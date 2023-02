Un an de guerre

Un regard bien différent d’un coin du monde à un autre

L’attitude des Américains et des Européens relativement à la guerre en Ukraine a convergé depuis un an, mais s’écarte sensiblement de celle des populations de la Chine, de l’Inde et de la Turquie, qui préfèrent une résolution rapide du conflit pouvant inclure au besoin des concessions territoriales à la Russie.