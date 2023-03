PHOTO SERGEY BOBOK, AGENCE FRANCE-PRESSE

« Il faisait froid et sombre, mais nous étions incassables », a lancé le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. « L’Ukraine a vaincu la terreur hivernale », a-t-il ajouté, un peu plus d’un an après le lancement de l’invasion russe.