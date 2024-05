Juana Landeros, qui a affronté une tornade meurtrière avec son mari et son fils de 9 ans lors de son passage la nuit précédente, récupère une statue de la Vierge de Guadalupe dans sa maison détruite, le 26 mai à Valley View, au Texas.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le bilan des tornades et autres violentes tempêtes dans le sud des États-Unis s’est encore alourdi à au moins 19 morts selon les autorités lundi, tandis que ces intempéries se déplacent vers l’est du pays.

Agence France-Presse

Depuis samedi, des tornades ont balayé les grandes plaines du sud du pays, partant du nord du Texas pour se déplacer vers l’est, soufflant sur leur passage nombre de bâtiments et d’infrastructures.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Un homme examine les débris accumulés dans une zone où des personnes seraient mortes lors d’une tornade à Valley View, au Texas, le 26 mai.

Cette météo continue de se déplacer vers la côte atlantique. D’« importants orages » et de possibles « tornades isolées » sont attendus lundi après-midi de la région des Grands Lacs, selon le service météorologique américain (NWS).

Dimanche soir, plusieurs tornades se sont abattues dans l’ouest rural du Kentucky selon le NWS, qui indique par exemple ici « des arbres tombés sur de nombreuses routes, rendant les déplacements impossibles », ou, là, des dégâts sur une vingtaine de maisons.

Une personne est morte à Louisville, une grande ville de l’État, selon son maire. Une autre a péri après qu’un arbre soit tombé sur sa maison, a fait savoir le comté de Mercer dans un communiqué transmis à l’AFP.

D’impressionnantes images de chasseurs de tornades dans la région montrent ces tourbillons venus du ciel envoyer dans les airs des pans de toiture et provoquer des étincelles sur les lignes électriques.

D’autres exposent des maisons dont il ne reste que les fondations, les cloisons au sol, un canapé restant debout au milieu des débris.

Dans le nord-ouest de l’Arkansas, ce sont au total huit personnes qui sont mortes en raison des intempéries, a dit lundi matin à l’AFP une porte-parole de l’agence de l’État pour les situations d’urgence.

PHOTO J.T. WAMPLER, ASSOCIATED PRESS Pinkey Edmonson, gérante du SusieQ Malt Shop, constate les dégâts causés au restaurant par une tornade, le 26 mai à Rogers, en Arkansas.

Tard samedi soir dans le nord du Texas, une tornade a tué au moins sept personnes selon le shérif, et deux personnes sont mortes dans l’ouest de l’Oklahoma en raison d’une autre tornade.

Dimanche, la mauvaise météo avait retardé de quelques heures le départ de la mythique course automobile des 500 miles d’Indianapolis.

Lundi matin, plus de 650 000 foyers étaient privés d’électricité dans le centre et l’est du pays, et tout particulièrement au Kentucky, selon le site poweroutage.us.

Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont relativement fréquentes aux États-Unis, en particulier dans le centre et le sud du pays.