La croissance explosive de l’incendie de Smokehouse Creek s’est ralentie jeudi avec la chute de la neige, les vents et les températures, mais l’incendie reste sauvage et menaçant.

PHOTO SEAN MURPHY, ASSOCIATED PRESS

Les pompiers combattent le plus important brasier de l’histoire du Texas

(Canadian) Une couche de neige a recouvert un paysage désolé de prairies brûlées, de bétail mort et de maisons incendiées dans la région texane de la Panhandle jeudi, donnant aux pompiers un bref répit dans leurs efforts désespérés pour maîtriser un incendie qui est devenu le plus important de l’histoire de l’État.

Sean Murphy et Jim Vertuno Associated Press

L’incendie de Smokehouse Creek s’étend sur près de 4400 kilomètres carrés. Il a fusionné avec un autre incendie et n’est contenu qu’à 3 %, selon le service forestier du Texas.

Un ciel gris se profile au-dessus d’immenses cicatrices de terre noircie dans une zone rurale parsemée de broussailles, de ranchs, de canyons rocheux et de plates-formes pétrolières. À Stinnett, une ville d’environ 1600 habitants, quelqu’un a planté un drapeau américain devant une maison détruite.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS « La pluie et la neige sont bénéfiques en ce moment, nous les utilisons à notre avantage », a déclaré Juan Rodriguez, un porte-parole du service forestier, à propos de l’incendie de Smokehouse Creek.

Les autorités n’ont pas indiqué ce qui a déclenché les incendies, mais les vents forts, l’herbe sèche et les températures anormalement élevées ont alimenté les flammes.

« La pluie et la neige sont bénéfiques en ce moment, nous les utilisons à notre avantage, a déclaré Juan Rodriguez, un porte-parole du service forestier, à propos de l’incendie de Smokehouse Creek. Lorsque le feu n’explose pas et ne se déplace pas très rapidement, les pompiers sont en mesure de le rattraper et d’atteindre ces parties de l’incendie. »

Les autorités ont indiqué que 4250 kilomètres carrés de l’incendie se trouvaient du côté texan de la frontière. L’incendie le plus important jamais enregistré dans l’histoire de l’État a été celui du complexe d’East Amarillo en 2006, qui a incinéré environ 3630 kilomètres carrés et fait 13 morts.

Nim Kidd, chef de la division de la gestion des urgences du Texas, a déclaré que les prévisions pour le week-end et « la taille et l’étendue » de l’incendie constituent les plus grands défis pour les pompiers.

« Je ne veux pas que les habitants de la région aient un faux sentiment de sécurité en pensant que tous ces incendies ne vont plus prendre de l’ampleur, a prévenu M. Kidd. La situation est toujours très dynamique. »

Cette semaine, des murs de flammes ont été poussés par des vents puissants tandis que d’énormes panaches de fumée s’élevaient à des centaines de mètres dans les airs dans cette région peu peuplée. La fumée a retardé la surveillance aérienne des dégâts dans certaines zones.

On confirme un seul décès jusqu’à présent, celui d’une femme de 83 ans. La victime a été identifiée par des membres de sa famille comme étant Joyce Blankenship, une ancienne enseignante remplaçante.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré 60 comtés sinistrés.

La petite ville de Fritch, au nord d’Amarillo, a perdu des centaines d’habitations lors d’un incendie en 2014 et semble être à nouveau durement touchée. Le maire Tom Ray a déclaré mercredi qu’environ 40 à 50 maisons avaient été détruites dans la partie sud de la ville. M. Ray a indiqué que le gaz naturel restait coupé pour cette ville de 2200 habitants.