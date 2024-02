Les prévisions météorologiques donnaient un peu d’espoir aux pompiers : des températures plus fraîches, moins de vent et peut-être de la pluie jeudi. Mais pour l’instant, la situation est désastreuse dans certaines régions.

PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Dallas) Une série de feux de broussailles a balayé tôt mercredi la région texane de la Panhandle, provoquant des évacuations, coupant l’électricité à des milliers de personnes et obligeant à fermer brièvement une installation d’armement nucléaire, alors que des vents forts, de l’herbe sèche et des températures anormalement chaudes alimentaient les flammes.

Jim Vertuno Associated Press

Un nombre indéterminé de maisons et d’autres structures dans le comté de Hutchinson ont été endommagées ou détruites, ont indiqué les responsables locaux des services d’urgence. La principale installation qui démonte l’arsenal nucléaire américain a interrompu ses activités mardi soir, mais a indiqué qu’elle était ouverte pour un travail normal mercredi.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré 60 comtés sinistrés alors que le plus grand incendie, le Smokehouse Creek Fire, a brûlé près de 1200 kilomètres carrés, selon le Service forestier Texas A & M. Cela représente plus du double de la taille de l’incendie depuis son déclenchement lundi.

Les autorités n’ont pas précisé les causes de l’incendie, qui a ravagé des comtés peu peuplés entourés de plaines ondulantes.

Les prévisions météorologiques donnaient un peu d’espoir aux pompiers : des températures plus fraîches, moins de vent et peut-être de la pluie jeudi. Mais pour l’instant, la situation est désastreuse dans certaines régions.

L’usine Pantex, située au nord-est d’Amarillo, a évacué le personnel non essentiel du site mardi soir par « excès de prudence », a déclaré Laef Pendergraft, porte-parole du bureau de production de l’administration nationale de la sécurité nucléaire à Pantex, lors d’une conférence de presse, ajoutant que les pompiers restaient sur place en cas d’urgence.

L’usine, qui a longtemps été le principal site américain d’assemblage et de désassemblage de bombes atomiques, a achevé sa dernière nouvelle bombe en 1991 et en a démantelé des milliers depuis.

Tôt mercredi, Pantex a lancé sur X que l’installation « est ouverte pour les opérations normales de l’équipe de jour » et que tout le personnel devait se présenter à son poste conformément à l’horaire qui lui a été assigné.

À Borger, une communauté d’environ 13 000 habitants située au nord de Pantex, le personnel des services de gestion des urgences du comté de Hutchinson a planifié un convoi pour emmener les personnes évacuées d’un abri à l’autre en prévision des pannes d’électricité attendues et des températures nocturnes bien en dessous de zéro.

Kevin Sparks, sénateur de l’État du Texas, a indiqué qu’un ordre d’évacuation avait été émis pour Canadian, une ville d’environ 2000 habitants située à 160 kilomètres au nord-est d’Amarillo. Plus tard dans la journée, le bureau du shérif du comté de Hemphill a demandé à tous ceux qui restaient à Canadian de s’abriter sur place ou dans le gymnase de l’école secondaire, car les routes étaient fermées.

Des évacuations ont également été ordonnées dans plusieurs autres villes situées au nord-est d’Amarillo. De l’autre côté de la frontière, dans la région de Durham, dans l’Oklahoma, les responsables des services de lutte contre les incendies ont également encouragé les habitants à évacuer.

Au moins quelques habitants de la petite ville de Fritch, dans le comté de Hutchinson, ont également reçu l’ordre de quitter leur domicile mardi après-midi, en raison d’un autre incendie qui s’est propagé sur une autoroute.

Mardi soir, les incendies se trouvaient à environ 35 kilomètres d’Amarillo, et le vent soufflait la fumée des incendies dans la ville, ce qui pourrait affecter les personnes souffrant de problèmes respiratoires, ont indiqué les responsables des services météorologiques.

Le Service météorologique national a émis des alertes au drapeau rouge et des alertes au danger d’incendie pour plusieurs autres États à travers le centre du pays, alors que des vents violents de plus de 65 kilomètres/heure combinés à des températures chaudes, une faible humidité et une végétation hivernale sèche ont créé des conditions propices aux incendies de forêt.