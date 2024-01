Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, avait été admis à l’hôpital militaire national Walter-Reed, à Washington, le 22 décembre, où il a subi une intervention chirurgicale pour traiter un cancer de la prostate détecté plus tôt ce mois-là lors d’un dépistage de routine

PHOTO MAYA ALLERUZZO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a reçu son congé de l’hôpital lundi, après y avoir passé deux semaines pour des complications à la suite d’une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate qu’il n’avait pas révélée pendant des semaines à de hauts dirigeants et au personnel de la Maison-Blanche.

Lolita C. Baldor et Tara Copp Associated Press

M. Austin, âgé de 70 ans, devrait maintenant travailler de chez lui pendant sa convalescence. Ses médecins ont déclaré qu’il avait bien progressé tout au long de son séjour à l’hôpital et qu’il reprenait ses forces. Ils ont indiqué dans un communiqué que le cancer avait été traité tôt et que son pronostic était excellent.

M. Austin avait été admis à l’hôpital militaire national Walter-Reed, à Washington, le 22 décembre, où il a subi une intervention chirurgicale pour traiter un cancer de la prostate détecté plus tôt ce mois-là lors d’un dépistage de routine. Mais il a développé une semaine plus tard une infection et il a été admis le 1er janvier aux soins intensifs.

Les médecins ont déclaré qu’il était resté à l’hôpital en raison de douleurs persistantes à la jambe résultant de l’infection et qu’il suivait donc une physiothérapie.

Le président Joe Biden et les hauts responsables de l’administration n’ont été informés de son hospitalisation que le 4 janvier, et M. Austin a gardé secret le diagnostic de cancer jusqu’au 9. M. Biden a soutenu depuis que cette omission était une erreur de jugement, mais le président démocrate insiste sur le fait qu’il a toujours confiance en son chef du Pentagone.

Pendant le séjour de M. Austin à l’hôpital, les États-Unis ont lancé une série de frappes militaires, à la fin de la semaine dernière, contre les houthis soutenus par l’Iran au Yémen, ciblant des dizaines d’endroits liés à leurs opérations menées contre des navires commerciaux en mer Rouge.

Travaillant depuis son lit d’hôpital, M. Austin a été en contact avec de hauts responsables militaires, notamment le général Erik Kurilla, chef du commandement central américain, et avec la Maison-Blanche pour évaluer, ordonner et finalement visionner les frappes, par vidéo sécurisée.

Le manque de transparence concernant son hospitalisation a cependant déclenché une révision par l’administration et le département de la Défense des procédures de notification à la Maison-Blanche et à d’autres responsables, si un membre du Cabinet devait transférer des pouvoirs décisionnels à un adjoint. Et le chef de cabinet de la Maison-Blanche a ordonné aux ministres d’informer son bureau s’ils ne peuvent exercer leurs fonctions.

On ne sait toujours pas à quel moment M. Austin retournera à son bureau au Pentagone ni comment son traitement contre le cancer affectera son travail, ses voyages et ses autres engagements publics à venir. Pendant sa convalescence, c’est la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, qui assume certaines de ses tâches quotidiennes.