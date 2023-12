La querelle entre M. DeSantis et Disney a commencé l’année dernière après que l’entreprise s’est publiquement opposée à la loi de l’État « Don’t say gay » (« Ne dites pas gai »), qui interdit les cours en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les premières années d’école.

(Orlando) Disney a intenté une poursuite affirmant que le district administratif de Walt Disney World, qui a été repris par des personnes nommées par le gouverneur Ron DeSantis au début de l’année, n’avait pas réussi à divulguer des documents et à conserver correctement les dossiers, en violation des lois sur les archives publiques de Floride.

Mike Schneider Associated Press

Disney a déclaré dans sa plainte déposée vendredi que le district de surveillance du tourisme du centre de la Floride, souvent abrégé en anglais par CFTOD, avait été si lent à remplir ses obligations en matière d’archivage public qu’il n’avait pas répondu complètement à une demande formulée par l’entreprise il y a sept mois lorsqu’elle avait payé plus de 2400 $ pour recevoir des courriels et des textos appartenant aux cinq membres du conseil d’administration de district nommés par M. DeSantis.

Disney, M. DeSantis et les personnes nommées par M. DeSantis se battent déjà pour le contrôle du district administratif dans le cadre de deux poursuites en cours devant les tribunaux fédéral et de l’État.

La poursuite concernant les archives publiques demande à un juge d’examiner tous les documents que le district prétend être exempté de divulgation, de déclarer que le district viole la loi sur les archives publiques de l’État et d’ordonner au district de divulguer les documents demandés par Disney.

« Le CFTOD a empêché Disney de découvrir les actions de son gouvernement par le biais de demandes d’enregistrement public, en violation de la loi de la Floride, indique la plainte déposée devant le tribunal de l’État d’Orlando. La Cour devrait accorder réparation à Disney. »

La nouvelle poursuite affirme que le district ne respecte pas les lois sur les documents publics à d’autres égards, notamment en autorisant les membres du conseil d’administration nommés par M. DeSantis à utiliser des courriels et des textos personnels pour les affaires du district sans mettre en place une procédure pour s’assurer qu’ils sont conservés et sans s’assurer que les membres du conseil d’administration n’effacent pas automatiquement les messages traitant des affaires du district.

La querelle entre M. DeSantis et Disney a commencé l’année dernière après que l’entreprise s’est publiquement opposée à la loi de l’État « Don’t say gay » (« Ne dites pas gai »), qui interdit les cours en classe sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans les premières années d’école.

La loi a été défendue par le gouverneur DeSantis, candidat à l’investiture présidentielle du Parti républicain en 2024. En représailles, M. DeSantis et les législateurs républicains ont repris le contrôle du district que Disney contrôlait depuis plus de cinq décennies et ont installé cinq membres du conseil d’administration fidèles au gouverneur.

Environ 50 des quelque 370 employés ont quitté le district de surveillance du tourisme du centre de la Floride depuis qu’il a été repris en février, ce qui fait craindre que des décennies de connaissances institutionnelles ne disparaissent avec eux, ainsi qu’une réputation de gouvernement bien géré.