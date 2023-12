New York envisage à son tour des réparations à l’esclavage et au racisme historiques

(New York) Après la Californie, où l’idée de réparations financières pour compenser l’héritage de l’esclavage et du racisme sur les Afro-Américains fait son chemin, l’État de New York va se pencher à son tour sur cette question délicate et controversée, a annoncé mardi sa gouverneure démocrate.