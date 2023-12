Le mauvais temps frappe le nord-est des États-Unis

(New York) Une tempête s’est abattue sur la côte est des États-Unis lundi, inondant les routes et déracinant des arbres dans le nord-est, coupant l’électricité à des centaines de milliers de personnes et entraînant l’annulation de vols et la fermeture d’écoles.