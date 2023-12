Accusations d’antisémitisme La présidente d’Harvard s’excuse après son audition au Congrès

(New York) La présidente de l’Université d’Harvard, Claudine Gay, sous le feu des critiques pour ses réponses lors d’une audition tendue mardi au Congrès américain sur l’antisémitisme dans les campus, s’est dite « désolée » et a jugé que ses mots avaient « amplifié la détresse et la douleur ».