(Washington) L’armée américaine a annoncé mercredi interdire de vol ses appareils Osprey par précaution après plusieurs accidents mortels l’impliquant, le dernier en date ayant tué huit militaires américains au Japon fin novembre.

Agence France-Presse

Le chef du commandement des opérations spéciales de l’armée de l’air « a décidé d’un arrêt opérationnel » de ces aéronefs militaires, qui peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère et voler comme un avion, dit un communiqué.

Un autre communiqué de la marine indique que la décision s’applique également à ses appareils « par mesure de précaution ».

La décision de l’armée de l’air a été prise « pour limiter les risques tandis que l’enquête se poursuit » sur les causes de l’accident mortel au large du sud-ouest du Japon le 29 novembre, relève le texte.

« Si les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’un défaut matériel a provoqué l’accident, la cause sous-jacente à ce défaut n’est pas connue à ce jour », dit encore le communiqué du commandement des opérations spéciales de l’armée de l’air.

Clouer au sol ces appareils, aussi nommés CV-22, « permettra de dégager du temps et de l’espace pour une enquête complète afin de déterminer les causes et établir des recommandations afin que la flotte de CV-22 de l’armée de l’air puisse voler à nouveau », ajoute-t-il.

À la suite de l’accident du 29 novembre, le Japon a suspendu les vols de ses propres Osprey et avait demandé à l’armée américaine de faire de même sur le territoire nippon, par mesure de précaution.

Plusieurs accidents récents, en plus de celui au large de l’île de Yakushima, ont remis en lumière les questions sur la fiabilité de cet appareil à rotor basculants issu d’une coopération entre l’avionneur Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell.

Fin août, trois Marines américains ont été tués dans l’accident d’un Osprey dans le nord de l’Australie et, en 2022, quatre autres avaient péri en Norvège lorsque leur CV-22 s’était écrasé pendant des exercices de l’OTAN.