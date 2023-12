PHOTO JORDAN GALE, THE NEW YORK TIMES

Au printemps 1989, le parti communiste chinois utilise des chars et des troupes pour écraser une manifestation en faveur de la démocratie sur la place Tiananmen, à Pékin. La plupart des pays occidentaux sont horrifiés par cette répression qui a tué des centaines de militants étudiants. Mais un éminent Américain a été impressionné.

Charlie Savage, Jonathan Swan et Maggie Haberman The New York Times

« Lorsque les étudiants ont envahi la place Tiananmen, le gouvernement chinois a failli échouer », a déclaré Donald Trump dans une interview accordée au magazine Playboy l’année suivant le massacre. « Il a été vicieux, il a été horrible, mais il a réprimé [la manifestation] avec force. Cela montre le pouvoir de la force. Notre pays est actuellement perçu comme faible. »

Il s’agissait d’une phrase banale dans une interview de grande envergure, prononcée devant un journaliste qui dressait le profil d’un homme d’affaires célèbre de 43 ans qui n’était alors pas un acteur de la politique nationale ou des affaires mondiales. Mais à la lumière de ce que Trump est devenu par la suite, son exaltation de l’écrasement impitoyable des manifestants démocrates ressemble presque à un présage.

La rhétorique violente et autoritaire de Trump depuis le début de la campagne 2024 suscite une inquiétude croissante et des comparaisons avec des dictateurs fascistes historiques et des hommes forts populistes contemporains.

Ces dernières semaines, il a déshumanisé ses adversaires en les qualifiant de « vermine » qui doit être « exterminée », a déclaré que les immigrants « empoisonnent le sang de notre pays », a encouragé à tirer sur les voleurs à l’étalage et a suggéré que l’ancien président de l’état-major interarmées, Mark Milley, méritait d’être exécuté pour trahison.

Alors qu’il se présente à nouveau à l’élection présidentielle tout en étant visé par quatre poursuites pénales, Donald Trump peut sembler plus en colère, plus désespéré et plus dangereux pour une démocratie comme celle des États-Unis que lors de son premier mandat. Mais le fil conducteur qui se dessine remonte à bien plus loin : depuis des décennies, il glorifie la violence politique et parle avec admiration des autocrates.

Ce qui serait différent dans une seconde administration Trump, ce n’est pas tant son caractère que son environnement. Les forces qui ont quelque peu contenu ses tendances autocratiques au cours de son premier mandat – les membres du personnel qui considéraient que leur travail consistait parfois à le freiner, quelques républicains du Congrès parfois disposés à le critiquer ou à s’opposer à lui, un équilibre partisan à la Cour suprême, qui s’est parfois prononcée contre lui – seraient toutes plus faibles.

Par conséquent, les politiques et les idées les plus extrêmes de Trump et de ses conseillers pour un second mandat auraient plus de chances de devenir réalité.

Un programme radical

Certains des projets de Donald Trump et de ses alliés sont certes conformes à ce qu’un président républicain classique serait susceptible de faire. Par exemple, Trump reviendrait très probablement sur de nombreuses politiques du président Joe Biden visant à réduire les émissions de carbone et à accélérer la transition vers les voitures électriques.

D’autres parties du programme de Trump sont toutefois aberrantes. Aucun président américain avant lui n’avait envisagé de se retirer de l’OTAN. Il a déclaré qu’il réévaluerait fondamentalement « l’objectif et la mission de l’OTAN » au cours d’un second mandat.

Il a affirmé qu’il ordonnerait à l’armée d’attaquer les cartels de la drogue au Mexique, ce qui constituerait une violation du droit international, à moins que le gouvernement mexicain n’y consente. Il est fort probable que ce ne soit pas le cas.

Trump utiliserait également l’armée à l’intérieur des États-Unis. Bien qu’il soit généralement illégal d’utiliser des troupes pour faire respecter la loi sur le territoire du pays, la loi sur l’insurrection prévoit des exceptions.

Les plans de Trump pour purger le pays des immigrés y vivant illégalement comprennent des raids de grande envergure, des camps de détention énormes, la déportation de millions de personnes par an, la fin de l’asile, une tentative de mettre fin à la citoyenneté de naissance pour les enfants nés sur le sol américain de parents vivant illégalement dans le pays et l’invocation de la loi sur l’insurrection près de la frontière sud pour utiliser des troupes comme agents d’immigration.

Trump chercherait à étendre le pouvoir présidentiel de multiples façons – en concentrant une plus grande autorité sur le pouvoir exécutif à la Maison-Blanche, en mettant fin à l’indépendance des agences créées par le Congrès pour fonctionner en dehors du contrôle présidentiel et en réduisant les protections de la fonction publique afin de faciliter le licenciement et le remplacement de dizaines de milliers d’employés du gouvernement.

Plus que toute autre chose, le vœu de M. Trump d’utiliser le ministère de la Justice pour assouvir sa vengeance contre ses adversaires est une remise en cause flagrante des valeurs démocratiques. En s’inspirant de la manière dont il a tenté d’amener les procureurs à poursuivre ses ennemis lorsqu’il était au pouvoir, il mettrait fin à la norme post-Watergate d’indépendance des enquêtes par rapport au contrôle politique de la Maison-Blanche.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de M. Trump n’a pas abordé les détails, mais a plutôt critiqué le New York Times tout en qualifiant M. Trump de « fort en matière de criminalité ».

Des garde-fous affaiblis

Dès sa campagne de 2016, Donald Trump a bafoué les normes démocratiques.

Il a faussement présenté sa défaite lors des caucus de l’Iowa comme une fraude et a laissé entendre qu’il ne considérerait les résultats de l’élection générale comme légitimes que s’il gagnait. Il a menacé d’emprisonner Hillary Rodham Clinton, a qualifié les immigrants mexicains de violeurs et a promis d’interdire l’entrée des musulmans aux États-Unis. Il a proposé de payer les frais de justice de tout partisan qui frapperait des manifestants lors de ses rassemblements et a attisé la haine à l’encontre des journalistes qui couvraient ses évènements.

Pendant son mandat, M. Trump a refusé de se désengager de ses entreprises, et les personnes qui lui faisaient la cour réservaient des blocs de chambres onéreux dans ses hôtels. Malgré une loi contre le népotisme, il a donné des emplois à la Maison-Blanche à sa fille et à son gendre. Il a utilisé le pouvoir d’urgence pour dépenser plus pour un mur frontalier que ce que le Congrès avait autorisé.

Mais certaines de ses violations des normes les plus potentiellement graves n’ont pas abouti.

Trump a fait pression sur le ministère de la Justice pour qu’il poursuive ses adversaires. Le ministère de la Justice a ouvert plusieurs enquêtes criminelles, allant de l’examen de l’ancien secrétaire d’État John Kerry et de l’ancien directeur du FBI James Comey à la tentative d’un avocat spécial, John Durham, de trouver une base pour accuser des responsables de la sécurité nationale de l’ère Obama ou Mme Clinton de crimes liés aux origines de l’enquête sur la Russie. À la grande fureur de M. Trump, les procureurs ont décidé de ne pas porter de telles accusations.

Et aucune des tentatives pour lesquelles il a été mis en accusation n’a abouti. Trump a tenté de contraindre l’Ukraine à ouvrir une enquête criminelle sur Biden en retenant l’aide militaire, mais l’Ukraine n’a pas coopéré. M. Trump a tenté de renverser sa défaite électorale de 2020 et a attisé l’émeute du Capitole, mais le vice-président Mike Pence et la majorité du Congrès ont rejeté sa tentative de rester au pouvoir.

Il y a des raisons de penser que divers obstacles et remparts qui ont limité Trump lors de son premier mandat seraient absents lors d’un second.

L’incompétence et les dysfonctionnements de son équipe initiale ont fait échouer une partie des tentatives de M. Trump. Mais en quatre ans, ceux qui sont restés avec lui ont appris à exercer le pouvoir de manière plus efficace. Lorsque les tribunaux ont bloqué sa première interdiction de voyager aux États-Unis pour les citoyens de certains pays à majorité musulmane, élaborée au petit bonheur la chance, par exemple, son équipe a mis au point une version que la Cour suprême a laissé entrer en vigueur.

Quatre années de nominations à la Cour suprême ont créé une supermajorité républicaine bien ancrée qui, selon toute vraisemblance, se rangera désormais de son côté dans certaines affaires qu’il a perdues, comme la décision de juin 2020 qui l’a empêché de mettre fin à un programme protégeant de l’expulsion certaines personnes vivant illégalement aux États-Unis après y avoir été amenées pendant leur enfance et y avoir grandi.

Le personnel est politique

La résistance interne de l’administration à certaines de ses exigences les plus extrêmes a peut-être été le frein le plus important à la présidence de M. Trump. Un défilé d’anciens hauts responsables nommés par le président a depuis averti qu’il n’était pas apte à être président. Du nombre, l’ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, les anciens secrétaires à la défense Jim Mattis et Mark Esper, l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, l’ancien ministre de la Justice William Barr, et d’autres encore.

Trump les a tous dénoncés comme étant faibles, stupides et déloyaux. Il a déclaré en privé à ses proches que ses plus grandes erreurs concernaient les personnes qu’il avait nommées, en particulier son choix pour le poste de procureur général. S’il remporte un nouveau mandat, les conseillers qui sont restés avec lui sont déterminés à ce qu’il n’y ait pas de fonctionnaires qui entravent intentionnellement son programme.

En plus d’élaborer des politiques, une coalition de groupes de réflexion a constitué une base de données de milliers de recrues potentielles pour l’équipe de transition de M. Trump s’il remporte l’élection. Des efforts similaires sont déployés par d’anciens hauts fonctionnaires de l’administration Trump pour préparer le gouvernement à se doter d’avocats susceptibles de bénir les idées radicales de la Maison-Blanche plutôt que de soulever des objections juridiques.

Cet article a d’abord été publié dans le New York Times.