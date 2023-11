(New York) Le maire de New York, Eric Adams, a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme en 1993, selon une assignation judiciaire au civil déposée mercredi.

Associated Press

Le dossier judiciaire de trois pages ne contient pas de détails sur l’agression présumée, mais cite comme défendeurs M. Adams, le bureau des agents du transport en commun au sein du Service de police de la Ville de New York et la « New York Police Department Guardians Association ».

L’assignation indique que la plaignante aurait été agressée sexuellement par Eric Adams à New York en 1993, alors que les deux travaillaient pour la Ville. Le dossier réclame la tenue d’un procès au civil et des dommages de 5 millions US. La plainte a été déposée devant la Cour suprême de l’État de New York à Manhattan.

Dans un communiqué, un porte-parole de la mairie indique que M. Adams ne sait pas qui est cette personne et que si jamais ils se sont déjà rencontrés, le maire ne s’en souvient pas. Mais on assure que M. Adams ne ferait jamais quoi que ce soit qui puisse nuire physiquement à autrui et qu’il nie vigoureusement ces allégations.

L’assignation a été déposée en vertu de l’« Adult Survivors Act », une loi spéciale de l’État de New York qui a ouvert la voie à une vague de poursuites contre des hommes célèbres accusés d’inconduite sexuelle.

Eric Adams, un démocrate, était un policier de New York qui a accédé au grade de capitaine avant de se lancer en politique. Il a été sénateur de l’État et président de l’arrondissement de Brooklyn avant de devenir maire de la métropole en 2022.