Plainte pour viol Entente à l’amiable entre Puff Daddy et la chanteuse Cassie

(New York) La vedette américaine Sean Combs, Puff Daddy sur scène, et son ex-compagne Casandra Ventura, alias Cassie, sont parvenus vendredi à un accord « à l’amiable » au lendemain d’une plainte au civil contre lui pour viol et violences, ont confirmé samedi les deux parties, via l’avocat de la plaignante.