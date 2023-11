(New York) Donald Trump fils est revenu à la barre lundi en tant que « témoin de moralité » pour l’empire de son père, s’exprimant avec exubérance sur la « vision incroyable » de l’ex-président américain en tant que promoteur immobilier et sur le portefeuille de « grands projets emblématiques » de son entreprise, lors d’un procès au civil pour fraude, à New York, qui menace désormais l’avenir même de cette société.

Michael R. Sisak et Jennifer Peltz Associated Press

Le fils aîné faisait une nouvelle apparition au procès, à Manhattan, cette fois-ci pour la défense. Il avait témoigné pour la première fois il y a deux semaines, dans la dernière phase du dossier de la poursuite, qui comprenait également le témoignage de son père ainsi que de ses frères et sœurs Eric et Ivanka.

Lorsqu’il est devenu président en 2017, Donald Trump a confié la gestion quotidienne de son entreprise à Eric et Donald Trump fils. Il a nommé Donald fils administrateur d’une fiducie qu’il a créée pour détenir ses actifs pendant son mandat.

La procureure générale de New York Letitia James tente de démontrer que Donald Trump, son entreprise et ses dirigeants, dont ses deux fils aînés, ont exagéré sa richesse de plusieurs milliards de dollars sur les états financiers remis aux banques, aux assureurs et autres intervenants. Ces documents ont été utilisés pour garantir des prêts et conclure des accords. Me James réclame plus de 300 millions pour ce qu’elle dit être des « gains mal acquis », et une interdiction pour les défendeurs de faire des affaires à New York.

Le témoignage de Trump fils lundi a donné le ton à une défense qui devrait durer jusqu’à la mi-décembre. Après une présentation de six semaines de la poursuite, qui s’est fortement concentrée sur les états financiers, les feuilles de calcul et les accords de prêt au cœur de l’affaire, Donald fils a voulu humaniser la Trump Organization dans l’esprit du juge qui décidera de son sort.

Interrogé par son propre avocat, Clifford Robert, Donald fils a passé plus d’une heure à faire la narration d’un diaporama intitulé The Trump Story, complété par une chronologie de l’évolution de l’entreprise et des photographies de terrains de golf, d’hôtels et d’autres projets majeurs. Il a raconté avec fierté les premières années de son père en tant que promoteur immobilier à Manhattan, transformant des horreurs en gratte-ciel prospères, et sa « vision qu’il avait de faire les choses différemment ».

« C’est un artiste avec l’immobilier : il voit des choses que les autres ne voient pas », a soutenu le fils aîné, mettant en avant les réalisations de son père tout en ignorant ses échecs et les faillites de casinos. « Il a une vision incroyable que les autres n’ont pas. »

Lorsqu’il avait été appelé à la barre par la poursuite les 1er et 2 novembre, Donald fils, vice-président de la Trump Organization, avait plaidé qu’il n’avait jamais travaillé sur les états financiers annuels au cœur de ce procès. Il a déclaré qu’il s’en remettait au directeur financier de longue date de l’entreprise et à des comptables externes pour vérifier leur exactitude.

Avant le procès, le juge Arthur Engoron a statué que les défendeurs avaient commis une fraude en gonflant sa valeur nette et la valeur de ses actifs dans ses états financiers. Il a imposé une sanction qui pourrait priver Donald Trump de propriétés de renom comme la tour Trump à New York, bien qu’une cour d’appel ait permis à l’ancien président de garder le contrôle pour le moment.

Les Trump ont nié tout acte répréhensible. Le procès se poursuit après que le juge Engoron a rejeté la semaine dernière la requête de la défense d’y mettre fin plus tôt grâce à ce que l’on appelle un « verdict imposé ». Le juge n’a pas statué sur la requête, mais il a indiqué que le procès se poursuivrait comme prévu.

Donald fils devrait témoigner de nouveau mardi, suivi d’un avocat fiscaliste qui avait également été appelé par la poursuite. Eric Trump devrait également revenir à la barre des témoins, cette fois pour la défense.