(New York) Les avocats de Donald Trump ont été contrecarrés jeudi dans leur tentative de mettre fin immédiatement au procès pour fraude civile à New York qui menace l’empire immobilier de l’ancien président.

Michael R. Sisak et Jennifer Peltz Associated Press

Le juge Arthur Engoron ne s’est pas prononcé sur leur demande, mais a indiqué que le procès se poursuivrait comme prévu lundi avec le retour de Donald Trump Jr à la barre en tant que premier témoin de la défense.

Les avocats de Donald Trump avaient demandé à M. Engoron d’écourter le procès et de rendre un verdict innocentant leur client, son entreprise et ses hauts dirigeants, dont Trump Jr.

Ils ont fait cette demande à mi-chemin du procès du procureur général de New York, Letitia James, arguant que l’État n’avait pas réussi à prouver sa thèse. Mme James allègue que Donald Trump et d’autres accusés ont trompé les banques, les assureurs et d’autres en gonflant sa richesse sur les états financiers.

Le juge Engoron a déclaré que les arguments de la défense demandant ce que l’on appelle un verdict imposé avaient été « pris en délibéré ». Il n’y a pas donné davantage suite lorsqu’il est revenu au tribunal jeudi après-midi pour statuer sur une autre affaire.

Dans cette décision, M. Engoron a donné la victoire aux avocats de M. Trump, leur permettant d’appeler plusieurs témoins experts pour tenter de réfuter le témoignage selon lequel les états financiers de M. Trump lui offraient de meilleures conditions de prêt, de meilleures primes d’assurance et constituaient un facteur dans la conclusion d’accords.

Le juge, qui a déjà statué contre M. Trump dans le passé, a manifesté son intérêt à mener le procès jusqu’à son terme, demandant aux avocats de la défense le calendrier des témoins et fixant les plaidoiries finales à l’approche de Noël.

« Pas de victime, pas de plaignant, pas de dommage »

En cherchant à court-circuiter l’affaire, l’avocat de M. Trump, Christopher Kise, a soutenu que les avocats de l’État n’avaient respecté « aucune norme juridique » pour prouver les allégations de complot, de fraude à l’assurance et de falsification de dossiers commerciaux.

« Il n’y a pas de victime. Il n’y a aucun plaignant. Il n’y a aucun dommage. Tout cela est désormais établi par les preuves », a soutenu Me Kise.

L’avocat de l’État, Kevin Wallace, a répondu qu’il n’y avait aucune raison de mettre fin au procès, affirmant que les preuves étaient « plus que suffisantes pour continuer jusqu’au verdict final ».

Donald Trump, à la barre lundi, a nié tout acte répréhensible et a déclaré que les prêteurs étaient « extrêmement heureux » de faire affaire avec lui. Au contraire, a-t-il témoigné, ses états financiers ont sous-estimé sa richesse et la valeur d’actifs tels que son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Me Kise a imploré le juge Engoron d’accorder un poids particulier au témoignage de M. Trump, citant les décennies d’expérience de l’ex-président en tant que promoteur immobilier. En parlant d’immobilier, « si mes choix étaient Donald Trump ou le procureur général James, respectueusement, j’irais avec Donald Trump », a déclaré Me Kise.

L’acquittement des fils Trump réclamé

L’avocat de la défense Clifford Robert a pressé le juge de rejeter les plaintes contre les fils aînés de M. Trump, Eric et Donald Trump Jr. L’avocat a fait valoir que les avocats de l’État n’avaient pas réussi à prouver que les fils, que M. Trump avait nommés pour diriger son entreprise lors de son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, a travaillé sur les états financiers de l’ex-président.

Les fils, qui ont signé certains documents attestant les ressources de leur père, ont déclaré qu’ils faisaient confiance aux comptables et aux avocats pour s’assurer que les documents étaient exacts. Me Robert a déclaré qu’ils « avaient agi de manière appropriée » en agissant ainsi.

Me Wallace a rétorqué que M. Trump et ses fils ont chacun signé des documents affirmant qu’ils étaient responsables de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, qu’Engoron a déjà jugé faux et trompeurs.

Les arguments de jeudi ont eu lieu un jour après que la fille de M. Trump, Ivanka Trump, a témoigné en tant que dernier témoin de l’État. Elle avait vainement disputé une assignation à comparaître.

Jeudi également, les avocats de M. Trump ont renouvelé leur appel à suspendre le procès au moins jusqu’à ce que la cour d’appel prenne une décision finale sur le constat de fraude d’Engoron. Dans des documents judiciaires, ils ont écrit que le juge avait fait preuve d’un « mépris flagrant et ouvert pour l’intégrité du processus » et causait « un préjudice irréparable croissant » aux accusés.

L’État a mis fin à ses arguments mercredi après six semaines de témoignages de plus d’une vingtaine de témoins. Mme James demande ce qu’elle dit être plus de 300 millions de gains mal acquis et l’interdiction pour les accusés de faire des affaires à New York.