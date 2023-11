Le juge Terry Rickers tient une photo de Sabrina Ray avant de rendre la sentence de Misty et Marc Ray

L’État de l’Iowa versera 10 millions de dollars aux frères et sœurs d’une jeune fille adoptée de 16 ans qui ne pesait que 56 livres (25 kilogrammes) lorsqu’elle est morte de faim en 2017, selon un conseil d’État qui a approuvé le règlement lundi.

Summer Ballentine Associated Press

Sabrina Ray souffrait de grave malnutrition lorsque les autorités ont retrouvé son corps chez elle à Perry, à environ 64 kilomètres au nord-ouest de Des Moines. Elle vivait avec trois autres frères et sœurs adoptifs ainsi que des frères et sœurs adoptifs.

Misty Ray, sa mère adoptive, a été condamnée à la prison à vie pour enlèvement, et Marc Ray, son père adoptif, a été condamné à 80 ans de prison pour enlèvement et mise en danger d’enfants. Une grand-mère et un frère adoptifs ont également été condamnés à des peines de prison.

Deux des frères et sœurs de Sabrina Ray, d’anciens enfants placés en famille d’accueil qui ont également été adoptés par les Ray, ont affirmé que les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Iowa n’avaient pas réussi à les protéger contre de graves abus physiques, la torture et la négligence.

Les frères et sœurs – identifiés uniquement par leurs initiales dans les dossiers – avaient demandé 50 millions de dollars chacun, mais se sont contentés de 5 millions de dollars chacun après une médiation.

Scott Wadding, l’avocat des frères et sœurs survivants, a décrit ce qu’ils ont vécu comme « la pire torture et les pires abus qu’une personne puisse imaginer ».

Certains rapports de maltraitance d’enfants accusaient les Rays d’avoir forcé leurs enfants adoptifs à boire de l’eau savonneuse, à se tenir au-dessus des bouches d’aération froides et à manger leur propre vomi.

Me Wadding a déclaré que lorsque Sabrina Ray a été amenée pour la première fois à la maison, les autres frères et sœurs ont pensé qu’elle était « bizarre » parce qu’elle voulait les serrer dans ses bras. Il a déclaré qu’elle était décédée plus tard dans les bras de ses sœurs et qu’il avait espéré que sa mort alerterait la police et les libérerait.

« Après toutes ces années d’abus et de torture, Sabrina serre ses sœurs dans ses bras comme elle l’a fait le premier jour de son arrivée », a déclaré Me Wadding. « Je n’arrête pas de penser à cela et au fait que, malgré la gravité de la situation dans cette maison, ils n’ont pas pu lui enlever tout cet amour en elle. C’était elle jusqu’à la fin. »

Une demande de commentaires d’Associated Press adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux n’a pas été immédiatement renvoyée lundi.

Abus « indéfendables »

Dans une lettre du 31 octobre adressée à la Commission d’appel de l’État, le procureur général adjoint de l’Iowa, Stan Thompson, a qualifié les abus d’« indéfendables » et a déclaré que les échecs du système de placement familial de l’État à protéger les enfants étaient importants ».

« L’exposition prolongée à un tel environnement a causé des dommages physiques et émotionnels importants à ces enfants », a déclaré Thompson.

La Commission d’appel de l’État est chargée d’approuver les réclamations contre les entités de l’État et les fonctionnaires.

Un organisme de surveillance de l’État a découvert en 2020 que la vie de Sabrina Ray aurait pu être sauvée si les travailleurs sociaux et les entrepreneurs de l’État avaient été plus approfondis lorsqu’ils avaient enquêté sur les conditions de vie de la jeune fille.

Le rapport du médiateur de l’État de l’Iowa a révélé que le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État avait reçu 11 rapports de maltraitance d’enfants contre les parents adoptifs entre 2010 et 2015. Certaines des allégations incluaient des commentaires selon lesquels Ray avait l’air extrêmement mince et en mauvaise santé.

Les autorités ont trouvé des serrures, des alarmes et des revêtements sur les portes et fenêtres de la chambre où Sabrina Ray est décédée, selon le rapport. La police a déclaré qu’elle dormait sur un mince matelas posé à même le sol et qu’elle utilisait apparemment les toilettes de la chambre destinée aux tout-petits.

Me Wadding a déclaré que les enfants étaient obligés de se battre pour se nourrir, qu’ils n’avaient pas de meubles dans leurs chambres verrouillées et qu’ils ne mangeaient que des flocons d’avoine pendant des années. Il a déclaré qu’un frère ou une sœur avait sauté à plusieurs reprises par la fenêtre de sa chambre au deuxième étage pour boire au tuyau d’arrosage d’un voisin parce qu’il avait très soif.

Selon le rapport, un inspecteur du département n’a pas vérifié la chambre de Sabrina Ray, quelques mois seulement avant sa mort, parce qu’elle avait mal compris une politique exigeant un examen complet de la maison. D’autres employés du ministère des Services sociaux ont noté dans leurs évaluations que Ray semblait mince, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas la formation nécessaire pour reconnaître la malnutrition.

Une partie du règlement approuvé lundi exige que le ministère crée un groupe de travail pour garantir que les recommandations du rapport du médiateur sont mises en œuvre et pour faire des suggestions supplémentaires pour aider à améliorer le système de placement familial de l’Iowa.

Le groupe de travail comprendra les tuteurs des deux frères et sœurs et le policier qui a retrouvé le corps de Ray après un appel au 911.