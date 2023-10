Le FBI a rendu public lundi un rapport indiquant que le taux d’homicide a baissé d’environ 6 % aux États-Unis au cours de l’année 2022, soit un ratio de 6,3 homicides pour 100 000 habitants, contre 6,8 en 2021. Les données ne donnent pas de chiffres précis.

La courbe des homicides est en baisse après avoir grimpé durant la période pandémique. Certes, le taux de 2022 reste au-dessus des chiffres enregistrés au début des années 2010 (moins de 5,0 homicides par 100 000 habitants), mais on est aussi loin du record de 9,8 meurtres pour 100 000 habitants enregistré en 1991, selon un tableau publié par Statista.

En comparaison, Statistique Canada indiquait en novembre 2022 que le ratio de meurtres au pays avait été de 2,06 pour 100 000 habitants en 2021, en hausse de 3 % comparativement à l’année précédente. Il s’agissait néanmoins de la troisième hausse consécutive au pays.

Selon le New York Times, il faut se garder de lier la baisse enregistrée aux États-Unis en 2022 à une réduction de l’utilisation ou du nombre d’armes à feu en circulation. En fait, les crimes commis avec armes à feu sont demeurés relativement stables en 2022, à savoir autour de 500 000.

De plus, la violence par armes à feu, qui est devenue la première cause des décès chez les mineurs en 2020, n’a fait que croître en 2022 chez les jeunes, avec une hausse de 12 % de décès.

Une enquête publiée dans le magazine Time indique qu’en 2022, les blessures par armes à feu sont à l’origine de la mort de 19 % des mineurs de 1 à 18 ans, contre 18 % pour les accidents de la route, 8 % en raison du cancer, 7 % pour la surconsommation de drogues et 6 % de personnes mortes par suffocation.

Programmes antiviolence

L’organisme indépendant Vera Institute of Justice estime que c’est un apport d’argent frais dans les programmes antiviolence au cours des deux dernières années qui explique dans une large mesure cette baisse du ratio de morts par homicide.

« Nous avons l’occasion de ne pas répéter l’erreur, commise à plusieurs reprises dans le passé, de lutter contre la violence par des méthodes coercitives sévères », a résumé Insha Rahman, vice-présidente de l’organisme.

À la fin de 2021, l’administration Biden proposait l’injection de 5 milliards de dollars dans des programmes de lutte contre la violence par le truchement du projet de loi Build Back Better. La taille de ce projet omnibus a été réduite et il a été adopté sous le nom d’Inflation Reduction Act en août 2022.

Par ailleurs, le FBI estime que l’ensemble des crimes violents ont baissé de 1,7 % au niveau national en 2022 par rapport à l’année précédente. On note une diminution de crimes graves commes les viols, les voies de fait, etc. Par contre, le nombre de vols a légèrement augmenté de 1,3 %.

Ces statistiques ont été compilées grâce à trois grands programmes de centralisation des données couvrant 93,5 % de la population américaine.

Avec Statista, The New York Times, fbi.gov et Statistique Canada