L’avocat écologiste de longue date et militant antivaccins Robert F. Kennedy Jr. a déclaré lundi qu’il se présentera à l’élection présidentielle américaine en tant qu’indépendant et qu’il abandonnera sa candidature aux primaires démocrates, ce qui ajoutera un élément nouveau à la course de 2024 qui se dirige vers un probable match retour entre le président Joe Biden et l’ancien président Donald Trump.

Associated Press

M. Kennedy, membre de l’une des familles démocrates les plus célèbres du monde politique, était en lice pour les primaires et jouit d’une meilleure cote de popularité chez les républicains que chez les démocrates. Il n’est pas certain que le soutien du parti démocrate se traduise par une élection générale, alors qu’il serait également en lice contre M. Trump. Les alliés de Biden et de Trump se sont parfois demandé si M. Kennedy ne risquait pas de jouer les trouble-fêtes contre leur candidat.

Jusqu’à présent, les alliés de Joe Biden ont qualifié la campagne primaire de Kennedy de peu sérieuse. Interrogé sur son éventuelle candidature indépendante, un porte-parole du Comité national démocrate a répondu par un émoji de roulement des yeux.

Dans l’attente du discours de M. Kennedy, des centaines de sympathisants se sont rassemblés sur l’Independence Mall de Philadelphie, un endroit idéal pour le lancement de la campagne. Des panneaux de campagne annonçaient un nouveau slogan potentiel : « Déclarez votre indépendance ».

Parmi les partisans de M. Kennedy se trouvaient plusieurs électeurs qui ont déclaré ne pas s’identifier aux démocrates ou aux républicains et qui considèrent M. Kennedy comme un diseur de vérité et une bouffée d’air frais.