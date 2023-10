PHOTO ERIN SCHAFF, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La consommation d’alcool de l’ex-avocat de Donald Trump retient l’attention des procureurs dans le procès fédéral de l’ancien président, accusé d’avoir tenté d’inverser le résultat de la dernière présidentielle. Mais bien avant cela, des proches de Giuliani étaient inquiets.

Matt Flegenheimer et Maggie Haberman The New York Times

(New York) Rudy Giuliani a toujours été difficile à manquer au Grand Havana Room, pôle d’attraction pour les bienfaiteurs et les sympathisants du club de cigares du centre de Manhattan, qui le traitaient toujours comme le roi de New York.

Ces dernières années, beaucoup de ses proches craignaient qu’il ne devienne encore plus difficile à manquer.

Pendant plus d’une décennie, ses amis ont admis avec dépit que l’alcoolisme de Rudy Giuliani avait été un problème. Et à mesure qu’il revenait sur le devant de la scène sous la présidence de Donald Trump, il devenait de plus en plus difficile de le cacher.

Certains soirs, lorsque trop d’alcool avait été servi à M. Giuliani, un employé faisait discrètement signe au reste du club en inclinant sa main vide vers l’arrière comme s’il avalait son verre d’un trait, hors du champ de vision de l’ancien maire de New York, au cas où d’autres préféreraient garder leurs distances. Certains alliés, observant M. Giuliani en train de descendre un scotch avant de partir pour des interviews sur Fox News, s’éclipsaient pour trouver un téléviseur, se crispant en écoutant à ses défenses bancales de Donald Trump.

PHOTO RUBY WASHINGTON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Rudy Giuliani alors qu’il était maire de New York, en 2000

Même lors d’évènements moins spectaculaires – un lancement de livre, un dîner d’anniversaire du 11-Septembre, une réunion intime dans l’appartement de M. Giuliani –, son état d’ébriété constant et ostensible a souvent surpris ses compagnons.

« Ce n’est pas un secret, et je ne lui fais aucune faveur si je ne mentionne pas ce problème, parce qu’il l’a », a déclaré Andrew Stein, un ancien président du conseil municipal de New York qui connaît Rudy Giuliani depuis des dizaines d’années. « C’est en fait l’une des choses les plus tristes auxquelles je puisse penser en politique. »

Aucun proche de M. Giuliani, 79 ans, n’a suggéré que la consommation d’alcool pouvait excuser ou expliquer son mauvais état actuel, tant sur le plan juridique que sur le plan personnel. Il est arrivé en Géorgie au mois d’août pour se faire photographier par la police, non pas à cause d’un comportement nocturne tapageur ou d’interviews imprudentes sur le câble, mais parce qu’il aurait abusé des lois qu’il a défendues agressivement en tant que procureur fédéral, subvertissant ainsi la démocratie d’une nation qui l’avait jadis adulé.

Le soir de l’élection de 2020

Aujourd’hui, les procureurs de l’affaire électorale fédérale contre Donald Trump s’intéressent aux habitudes de consommation d’alcool de M. Giuliani – et se demandent si l’ancien président a ignoré ce que ses collaborateurs ont décrit comme l’état d’ébriété manifeste de l’ancien maire, désigné dans les documents judiciaires sous le nom de « Co-conspirator 1 » (coconspirateur n° 1).

PHOTO AL DRAGO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le président Donald Trump et son avocat Rudy Giuliani, à la Maison-Blanche, en septembre 2020

Le bureau de l’avocat spécial Jack Smith a interrogé des témoins sur la consommation d’alcool de Rudy Giuliani quand il conseillait M. Trump, y compris le soir de l’élection de 2020, selon une personne au fait de l’affaire. Les enquêteurs de Jack Smith ont également demandé à M. Trump s’il était conscient de la consommation d’alcool de son avocat alors qu’ils s’efforçaient de renverser l’élection et d’empêcher Joe Biden d’être désigné vainqueur, à tout prix ou presque. (Un porte-parole de l’avocat spécial s’est refusé à tout commentaire.)

Les réponses pourraient compliquer les efforts déployés par l’équipe de Donald Trump pour s’appuyer sur une défense dite de conseil, une stratégie qui pourrait le dépeindre comme un client qui ne fait que suivre les conseils professionnels de ses avocats.

Si ces conseils émanent d’une personne que M. Trump sait être compromise par l’alcool, en particulier lorsque de nombreuses autres personnes lui ont dit sans équivoque qu’il avait perdu, son argument pourrait s’affaiblir.

Lors d’interviews et de témoignages devant le Congrès, plusieurs personnes présentes à la Maison-Blanche le soir de l’élection – le soir où M. Giuliani a exhorté Donald Trump à déclarer sa victoire malgré les résultats – ont déclaré que l’ancien maire semblait ivre, qu’il avait des difficultés à s’exprimer et qu’il dégageait une odeur d’alcool.

PHOTO DOUG MILLS, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Rudy Giuliani apparaissant sur un écran lors d’une audience sur l’attentat du 6 janvier 2021 au Capitole, en juin 2022

« Le maire était certainement en état d’ébriété », a déclaré Jason Miller, l’un des principaux conseillers de M. Trump et vétéran de la campagne présidentielle de M. Giuliani en 2008, lors d’une déposition faite au début de l’année dernière devant la commission du Congrès chargée d’enquêter sur l’attentat du 6-Janvier au Capitole. « Mais je ne connais pas son niveau d’intoxication lorsqu’il a parlé avec le président. » (Rudy Giuliani a démenti cette version des faits.)

Giuliani « au bord de la faillite » ?

En privé, M. Trump, qui se décrit depuis longtemps comme quelqu’un qui ne boit jamais d’alcool, a parlé avec dérision de la consommation d’alcool de M. Giuliani, selon une personne au courant de ses remarques.

Dans un communiqué, Ted Goodman, conseiller politique de l’ancien maire, a fait l’éloge de la carrière de Rudy Giuliani et a suggéré qu’il était calomnié parce qu’il avait le courage de défendre un innocent dans l’affaire Trump.

« Je suis régulièrement avec le maire depuis un an, et l’idée qu’il est alcoolique est un mensonge pur et simple », a déclaré M. Goodman, ajoutant qu’il était « devenu à la mode dans certains cercles de dénigrer le maire afin de rester dans les bonnes grâces de la soi-disant » haute société « new-yorkaise et du circuit des cocktails de Washington, DC ».

Le Rudy Giuliani que vous voyez aujourd’hui est le même homme qui a fait tomber la mafia, nettoyé les rues de New York et réconforté la nation après le 11-Septembre. Ted Goodman, conseiller politique de Rudy Giuliani

Un porte-parole de Donald Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Rudy Giuliani doit faire face à une accusation de racket (entre autres) en Géorgie, à un procès en diffamation intenté par deux agents électoraux et à des accusations d’inconduite sexuelle de la part d’une ancienne employée (il a déclaré qu’il s’agissait d’une relation consensuelle) et d’une ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche (il a nié ce récit).

L’un de ses avocats a déclaré que M. Giuliani était « au bord de la faillite ». Un autre, Robert Costello, le poursuit en justice pour des frais de justice impayés.

Le cercle de M. Giuliani s’est rétréci à mesure que de vieux amis s’éloignaient de lui. Sa licence d’avocat a été suspendue à New York. Le Grand Havana Room a fermé ses portes en 2020.

Presque tous les jours, M. Giuliani anime une émission de radio à Manhattan, s’arrêtant pour prendre des selfies sur le trottoir avec un inconnu de temps à autre.

PHOTO BILL CUNNINGHAM, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Rudy Giuliani au Metropolitan Opera à New York, en 2005 avec sa femme de l’époque, Judith Giuliani (debout, à droite)

Presque tous les soirs, il reste à la maison pour diffuser une émission en direct de l’appartement qu’il a longtemps partagé avec sa troisième ex-femme, Judith Giuliani. L’appartement a récemment été mis en vente.

« Il est littéralement tombé ivre mort »

Selon d’anciens collaborateurs, lorsqu’il était maire de New York, Rudy Giuliani ne buvait généralement pas à l’excès et attendait de son équipe qu’elle suive son exemple.

La gestion de M. Giuliani après les attentats du 11-Septembre était censée donner un coup d’accélérateur à sa campagne présidentielle, prévue de longue date, et faire de lui le candidat républicain le plus en vue en 2008. Il n’en a rien été.

Au contraire, les premiers témoignages sur la consommation excessive d’alcool de M. Giuliani remontent à cette période d’échec de la campagne.

Lorsque son grand pari électoral sur la Floride s’est soldé par une humiliation, M. Giuliani a sombré dans ce que Judith Giuliani a appelé plus tard une dépression clinique. Il est ensuite resté pendant des semaines à Mar-a-Lago, le club de Donald Trump en Floride. Les deux hommes n’étaient pas des amis particulièrement proches, mais ils se connaissaient depuis des années dans le domaine de la politique new-yorkaise et de l’immobilier.

À cette époque, M. Giuliani buvait beaucoup, selon les propos tenus par Judith Giuliani à Andrew Kirtzman, auteur de Giuliani : The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor (Giuliani : l’ascension et la chute tragique du maire de l’Amérique), publié l’année dernière.

« Il est littéralement tombé ivre mort », a déclaré M. Kirtzman dans une interview, notant que plusieurs incidents survenus au fil des ans, selon les dires de Judith Giuliani, ont nécessité des soins médicaux. (M. Giuliani a déclaré qu’il avait passé un mois de « détente » à Mar-a-Lago. Judith Giuliani a refusé d’être interviewée par l’intermédiaire de son avocat.)

« Je ne suis pas un alcoolique »

L’incursion de Rudy Giuliani dans la politique ukrainienne avait déjà contribué à la première tentative de destitution de Donald Trump. Et pendant des années, certains à la Maison-Blanche ont considéré l’indiscipline et l’imprévisibilité de M. Giuliani – son réseau d’affaires à l’étranger, ses mystérieux compagnons de voyage et, assez souvent, sa consommation d’alcool – comme un handicap important.

Avant certaines apparitions télévisées de M. Giuliani, les alliés du président envoyaient des messages sur l’état de santé nocturne de l’ancien maire lorsqu’il buvait à l’hôtel Trump International de Washington, où M. Giuliani était un tel habitué qu’une plaque personnalisée a été placée à sa table : « Rudolph W. Giuliani Private Office ». (« Cela se voyait », a déclaré un conseiller de Trump à propos des nuits où M. Giuliani passait à l’antenne après avoir bu.)

Rudy Giuliani a déclaré qu’il ne pensait pas avoir jamais donné une interview en état d’ébriété. « J’aime le scotch », a-t-il déclaré à NBC New York en 2021, avant d’ajouter : « Je ne suis pas un alcoolique. Je fonctionne – je fonctionne probablement mieux que 90 % de la population. »

Fox News a cessé de l’inviter, s’est-il plaint à plusieurs reprises, alors qu’il s’efforçait de mettre en lumière les scandales entourant Hunter Biden – et qu’il a été vilipendé pour cela – bien avant qu’ils ne deviennent un sujet de discussion privilégié pour les républicains.

En 2021, les autorités fédérales ont perquisitionné le domicile de M. Giuliani et saisi ses appareils numériques dans le cadre d’une enquête qui a fait les gros titres et n’a finalement donné lieu à aucune inculpation, ce qui n’a fait qu’attiser son sentiment de persécution.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.