(New York) La ville de New York commençait à reprendre son souffle, samedi, après avoir été lavée par l’une de ses journées les plus pluvieuses depuis des décennies. Les citadins asséchaient les sous-sols alors que la circulation reprenait sur les autoroutes, les voies ferrées et dans les aéroports, qui ont été temporairement fermés en raison des fortes pluies de vendredi.

Jake Offenhartz, Jennifer Peltz et Bobby Caina Calvan Associated Press

Même si la violente tempête s’est éloignée, certains de ses dégâts ont persisté jusqu’au week-end.

Une panne de courant provoquée par la tempête dans un quartier de Brooklyn a incité les autorités municipales à évacuer, samedi, le personnel et environ 120 patients d’un hôpital, après que la compagnie d’électricité de la région, Con Edison, a déclaré que l’alimentation de secours de l’établissement devait être coupée pour que le service public puisse effectuer des réparations.

Les responsables de la ville ont déclaré que les réparations pourraient prendre plusieurs jours avant que l’hôpital du quartier Bedford-Stuyvesant, de Brooklyn, puisse reprendre pleinement ses activités.

Certaines parties de Brooklyn ont reçu plus de 18,41 centimètres de pluie, avec au moins un endroit enregistrant 6 centimètres en une seule heure, transformant certaines rues en canaux où les marcheurs avaient de l’eau jusqu’aux genoux, et bloquant les conducteurs sur les autoroutes.

PHOTO GREGG VIGLIOTTI, NEW YORK TIMES Un homme pompe l’eau qui s’est accumulée dans le sous-sol d’une bâtisse de la vile de Mamaroneck, au nord de New York.

Des précipitations record — 21,97 centimètres — sont tombées à l’aéroport international John F. Kennedy, dépassant le record pour n’importe quel jour de septembre établi lors de l’ouragan Donna en 1960, a indiqué le National Weather Service.

Davantage de pluie était attendue ce week-end, mais le pire était passé, a déclaré samedi matin la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, lors d’une rencontre dans un centre de contrôle des transports à Manhattan.

PHOTO HANS PENNINK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul

Ce qui aurait pu être un évènement potentiellement mortel a été évité, a-t-elle affirmé, parce que de nombreuses personnes ont écouté les premiers appels à rester sur place ou à se diriger vers un terrain plus élevé avant qu’il ne soit trop tard.

Ainsi, « aucune vie n’a été perdue », a dit Mme Hochul.

La gouverneure a toutefois déclaré que 28 personnes ont dû être secourues des « eaux déchaînées » par les premiers répondants dans la vallée de l’Hudson et à Long Island.

PHOTO GREGG VIGLIOTTI, NEW YORK TIMES Un garage inondé à Mamaroneck, dans l’État de New York

« Nous avons vu beaucoup de précipitations en très peu de temps, a évoqué Mme Hochul. Mais, la bonne nouvelle est que la tempête va passer et que nous devrions assister à un certain dégagement des cours d’eau aujourd’hui (samedi) et ce soir. »

Le déluge est survenu deux ans après que les restes de l’ouragan Ida ont déversé des pluies record sur le Nord-est américain et tué au moins 13 personnes à New York, pour la plupart dans des appartements situés dans des sous-sols inondés. Même si aucun décès ni blessé grave n’a été signalé, la tempête de vendredi a rappelé des souvenirs effrayants.

Les autorités municipales ont reçu vendredi des informations faisant état de six appartements inondés dans des sous-sols, mais tous les occupants en sont sortis sains et saufs.

Mme Hochul et le maire de New York, Eric Adams, ont déclaré l’état d’urgence et ont exhorté les gens à rester sur place si possible.

Le déluge s’est également déroulé moins de trois mois après qu’une tempête a provoqué des inondations meurtrières dans la vallée de l’Hudson, à New York, et inondé la capitale du Vermont, Montpellier.

Mme Hochul a imputé la fréquence et l’intensité des tempêtes aux changements climatiques.

« C’est l’ampleur de l’eau qui est tombée du ciel lors de cet épisode de pluie torrentielle qui était en réalité la même que l’ouragan Ida. La bénédiction est que nous n’avons pas eu le vent qui a accompagné l’ouragan Ida. Mais, je me souviens de cet évènement comme si c’était hier », a raconté la gouverneure, samedi.

La Maison-Blanche a déclaré que la Federal Emergency Management Agency (FEMA) était prête si nécessaire. L’institution a indiqué que le président avait été informé des inondations vendredi et samedi.

Certaines interruptions de service se sont poursuivies samedi dans le réseau de métro de New York, qui était dans un chaos total la veille en raison de voies inondées.