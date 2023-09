Première femme maire de San Francisco avant d’être sénatrice de Californie pendant plus de 30 ans, Dianne Feinstein était reconnue comme une femme politique tenace.

(Washington) La doyenne du Sénat américain Dianne Feinstein, figure historique du Parti démocrate, est morte à l’âge de 90 ans, ont annoncé vendredi des médias américains.

Première femme maire de San Francisco avant d’être sénatrice de Californie pendant plus de 30 ans, Mme Feinstein était reconnue comme une femme politique tenace et un influent pilier de la chambre haute du Congrès.

Mais elle était critiquée par la gauche du Parti démocrate depuis plusieurs mois après une enquête journalistique qui avait souligné son déclin cognitif.

Punchbowl News, média spécialisé dans l’actualité du Congrès américain, a donné l’information, ainsi qu’une chaîne locale d’ABC. La sénatrice avait encore voté au Congrès jeudi matin.

Elle avait annoncé en février sa retraite politique, faisant savoir qu’elle ne se représenterait pas aux élections de 2024.

PHOTO KENT NISHIMURA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Dianne Feinstein s’est exprimée lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat sur les nominations judiciaires, le 6 septembre à Washington.

Le président Joe Biden avait alors loué les qualités de Dianne Feinstein, une « amie proche », en évoquant notamment son rôle de pionnière pour les femmes en politique.

Mort d’Harvey Milk

Dianne Feinstein a été maire de San Francisco pendant 10 ans, après l’assassinat en 1978 de son prédécesseur George Moscone et de l’homme politique Harvey Milk, figure du mouvement gai, un drame à l’occasion duquel cette femme a pu montrer sa détermination.

Au Sénat, elle a notamment fait adopter l’interdiction - pour dix ans - des fusils d’assaut en 1994.

Elle a également soutenu la guerre de George W. Bush en Irak et s’est imposée comme une membre influente de la commission du renseignement. Son rapport de plusieurs milliers de pages démontrant les mensonges de la CIA sur la torture dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » est resté dans les annales.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Dianne Feinstein a parlé un rapport publié par la commission du renseignement sur les tactiques antiterroristes de la CIA dans un discours prononcé devant le Sénat, le 9 décembre 2014 à Washington.

La sénatrice californienne a joué un rôle moteur dans l’examen de centaines de lois au cours de sa carrière.

Ces dernières années, l’élue a toutefois grignoté son bénéfice politique à cause de doutes persistants sur sa cohérence, souvent émis par son propre camp.

D’anciens assistants parlementaires ont décrit des épisodes de confusion mentale, rapportés dans un article du New Yorker fin 2020. Ses trous de mémoire sont également apparus au grand jour à cette époque lors de l’audition de l’ex-patron de Twitter, Jack Dorsey, devant le Sénat : elle lui a posé la même question, mot pour mot, deux fois de suite.

Son cas était régulièrement cité lors de débats sur le grand âge de nombre d’élus aux États-Unis.

Le président Joe Biden, qui se représente, a 80 ans, et son concurrent et prédécesseur Donald Trump, 77 ans. L’ancienne présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, 83 ans, a annoncé début septembre qu’elle serait à nouveau candidate en Californie.