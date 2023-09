New York

Un kilo de fentanyl retrouvé dans une garderie où un enfant est mort

(New York) Un paquet scellé contenant du fentanyl d’une valeur de plusieurs milliers de dollars a été découvert à l’intérieur d’une garderie de New York où un enfant d’un an est décédé d’une surdose d’opioïdes la semaine dernière, selon des documents déposés au tribunal.