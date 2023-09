Des images captées par des caméras de vidéosurveillance montrent Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans, ne portant plus de barbe contrairement aux images de son avis de recherche.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE L’ÉTAT DE PENNSYLVANIA, VIA ASSOCIATED PRESS

(New York) Il a de nouveau été repéré bien qu’il ait changé d’apparence et volé une camionnette, mais la police américaine est toujours aux trousses dimanche d’un criminel condamné pour meurtre, 11 jours après son évasion spectaculaire d’une prison près de Philadelphie, dans le nord-est.

Agence France-Presse

Les autorités ont diffusé dimanche matin de nouvelles photos sur les réseaux sociaux : sur plusieurs d’entre elles, Danelo Cavalcante, un Brésilien de 34 ans, capté par des caméras de vidéosurveillance, ne porte plus de barbe contrairement aux images de son avis de recherche.

Dans un autre message sur X (ex-Twitter), la police fédérale des US Marshals, chargée notamment de la traque des fugitifs, a lancé un nouvel appel pour tenter de localiser une camionnette blanche de marque Ford signalée volée, et à bord de laquelle la police pense que circule l’évadé.

« La nuit dernière [de samedi à dimanche], Danelo Cavalcante a été vu près de Phoenixville, dans le nord du comté de Chester », toujours près de Philadelphie, mais à 45 minutes de route environ du petit village de Kennett Square où il avait été aperçu quelques jours plus tôt, a détaillé la police de l’État de Pennsylvanie.

La traque menée par des centaines d’agents des forces de l’ordre à l’aide d’hélicoptères, de drones et d’unités cynophiles, avec des renforts de la police fédérale (FBI), a commencé le 31 août, quand Danelo Cavalcante s’est évadé de la prison du comté de Chester, près de Philadelphie.

PHOTO JESSICA GRIFFIN, THE PHILADELPHIA INQUIRER, ARCHIVES VIA ASSOCIATED PRESS Le lieutenant-colonel George Vivens montre la carte de la zone délimitée par les forces de l’ordre et leurs véhicules.

Le détenu avait été condamné le 22 août à la prison à vie pour avoir poignardé à mort son ancienne petite amie, sous les yeux de l’enfant de la victime, lors d’une dispute en avril 2021. D’après la police, qui le considère comme dangereux, il est aussi recherché pour un meurtre commis au Brésil.

Son évasion, dont une vidéo captée par une caméra a été diffusée par les autorités, est aussi spectaculaire qu’embarrassante pour les responsables de la prison.

Sur l’extrait, on voit le prisonnier, tee-shirt blanc, pantalon bleu et baskets blanches, se cacher dans un renfoncement de la cour de promenade, puis grimper agilement, façon homme-araignée, le corps à l’horizontale entre deux murs, et disparaître.

La traque perturbe aussi le quotidien des habitants dans cette grande banlieue de Philadelphie. En plus d’une forte présence policière et de contrôles renforcés, plusieurs écoles ont fermé durant la semaine, par mesure de sécurité et pour faciliter les recherches.