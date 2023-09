Guerre en Ukraine, jour 560

Au moins 16 morts dans une frappe russe sur un marché en Ukraine

(Kyiv) Au moins seize personnes ont été tuées mercredi et 31 autres blessées par un bombardement russe sur un marché dans l’est de l’Ukraine, à une trentaine de kilomètres de Bakhmout, théâtre d’une sanglante bataille avec les troupes de Moscou depuis plus d’un an.