PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Georgia) Le suspect d’un vol à main armée du Vermont ayant échappé à son arrestation la semaine dernière dans un véhicule, puis sur un vélo volé, à pied et finalement dans un voilier volé, a été appréhendé jeudi avoir été repéré dans un kayak sur une rivière, ont indiqué les autorités.

Lisa Rathke Associated Press

Eric Edson, 52 ans, était recherché pour vol dans un magasin de Burlington le 24 août, entrave et agression contre deux policiers, et vol d’un voilier et de véhicules, selon la police.

« En raison du caractère inhabituel des différents modes de déplacement de M. Edson, des voitures aux vélos en passant par les planches à pagaie, les voiliers et les tracteurs, il est facile de perdre de vue que M. Edson est une personne dangereuse », a souligné mercredi le chef de la police de Burlington, Jon Murad.

Le 30 août, la police de Burlington a répondu à un appel à propos d’un homme évanoui dans un véhicule en marche qui correspondait à la description de celui utilisé lors d’un vol une semaine auparavant, rapportent les autorités. Lorsque les policiers l’ont réveillé, il s’est enfui à grande vitesse, attaquant les deux agents avec le véhicule, a déclaré la police.

Ce soir-là, M. Edson a fui la police à pied, puis à vélo, avant de voler un voilier sur le lac Champlain, a indiqué la police. Le fugitif a été intercepté par la Garde côtière, mais après que le voilier s’est échoué au pied des falaises au bord du lac, il s’est enfui, ont indiqué les autorités.

La police de l’État du Vermont a été informée jeudi qu’il avait été repéré dans un kayak sur la rivière Lamoille à Georgia, dans le Vermont, à environ 33 kilomètres de Burlington. M. Edson a accosté le kayak, s’est enfui, a sauté dans la rivière et a nagé jusqu’à la rive sud, où il a été arrêté par des policiers et des gardes-chasse, a indiqué la police.

M. Edson a été transporté à l’hôpital pour y soigner ses blessures causées par sa fuite, a indiqué la police d’État. Il devrait comparaître devant un tribunal vendredi.

Un courriel a été envoyé à la police pour savoir si M. Edson est représenté par un avocat.