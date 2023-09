Alors que la saison des ouragans atteint son pic d’activité dans l’Atlantique, les yeux des météorologues sont tournés vers l’ouragan Lee qui fonce vers la partie nord des Petites Antilles et pourrait atteindre la catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson.

Ce qu’il faut savoir Un nouvel ouragan, Lee, fonce vers la partie nord des Petites Antilles. Classé catégorie 1 mercredi soir, il pourrait devenir de catégorie 4 d’ici samedi. Les dégâts pourraient être considérables s’il frappe les côtes d’îles antillaises, mais sa trajectoire demeure incertaine.

Mais il était encore trop tôt mercredi pour s’inquiéter et annoncer une catastrophe imminente. « Plusieurs variables devront s’aligner avant de commencer à s’inquiéter », a indiqué le météorologue et journaliste Judson Jones dans un article du New York Times.

Dans son message d’alerte diffusé à 11 h mercredi, le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis estimait que Lee était toujours à l’état de tempête tropicale, mais qu’il allait « probablement s’intensifier rapidement en ouragan majeur extrêmement dangereux d’ici samedi ».

À ce moment-là, l’ouragan s’approchera de la partie nord des îles Sous-le-Vent (Leeward Islands) qui font partie des Petites Antilles. Cette portion de l’archipel comprend les îles Vierges, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua et la Barbade, la Guadeloupe, Saint-Martin et quelques autres.

Mercredi, le NHC estimait que Lee se déplaçait à une vitesse de 22 km/h en direction ouest-nord-ouest et que les vents atteignaient 110 km/h avec des rafales. Si l’ouragan atteint une catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson qui en compte 5, cela signifie des vents allant de 210 à 249 km/h.

En entrevue à CNN, le climatologue floridien David Zierden a estimé que les conditions à la surface de la mer pouvaient même faire passer Lee à un ouragan de catégorie 5.

« Les températures à la surface de la mer dans la partie de l’océan que Lee s’apprête à traverser sont de 2 degrés Celsius au-dessus de la normale. Pour atteindre une intensité de catégorie 4 ou 5, l’environnement doit être presque parfait, ce qui semble être la prévision pour Lee », a-t-il indiqué.

La Floride épargnée ?

Daryl Jaschen, directeur de l’Agence territoriale de gestion des urgences des îles Vierges, a déclaré de son côté à un quotidien local que si la trajectoire actuelle se maintient, Lee passera à quelque 320 kilomètres au nord de ce territoire.

Même s’il passe au nord des Petites Antilles, l’ouragan risque de faire sentir son souffle, estime le NHC, qui indique que « ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de courant potentiellement mortelles ».

Et la côte est de la Floride ? Pour l’instant, on croit qu’elle pourrait être épargnée. Tout dépendra en fait de la direction des vents au cours des prochains jours. Certains modèles sur les radars indiquent que la tempête pourrait mourir en haute mer.

« En se référant au National Hurricane Center, il n’est pas prévu que l’ouragan entrera dans nos eaux territoriales. Mais c’est sûr qu’on va surveiller le tout. Pour le moment, il est trop loin pour en parler », a pour sa part indiqué Jean-Philippe Bégin, d’Environnement Canada.

Haute saison

Ce constat fait, il reste que Lee surgit en pleine haute saison des ouragans dans l’Atlantique. Selon des statistiques amassées de 1944 à 2020 par le NHC et par l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), c’est durant le premier tiers de septembre qu’on recense le plus haut taux d’ouragans et de tempêtes tropicales selon les jours.

SOURCE : NHC/NOAA, INFOGRAPHIE LA PRESSE C’est dans le premier tiers de septembre que la saison des ouragans est à son plus fort dans l’Atlantique.

Par ailleurs, l’ouest de la Floride se remet du passage de l’ouragan Idalia qui a fait des dommages considérables, notamment dans la région dite Big Bend, le mercredi 30 août.

Mercredi, une semaine après le passage de la tempête, le gouverneur de l’État, Ron DeSantis, a transmis une requête officielle au secrétariat américain du Commerce dans l’espoir d’obtenir une aide fédérale pour la reconstruction de l’industrie de la pêche dans la région.

« L’industrie de la pêche de Big Bend a été directement touchée par l’ouragan Idalia et les nombreux résidants qui vivent de l’eau ont souffert, indique le gouverneur dans sa déclaration. Une des clés de la reconstruction passe par la reprise du travail. »

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis (à droite), visite une résidence de Horseshoe Beach éventrée par le passage de la tempête Idalia.

L’industrie de la pêche dans la région comprend la pratique sportive, le pétoncle, la crevette, le crabe, etc.

L’an dernier, le gouverneur républicain, qui tente de devenir candidat de son parti à l’élection présidentielle de 2024, a essayé – en vain – d’obtenir de l’aide fédérale pour l’industrie de la pêche affectée par le passage de l’ouragan Ian qui a atteint la catégorie 5 le 28 septembre.

Avec The New York Times, CNN et The Virgin Islands Daily News