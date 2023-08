PHOTO GO NAKAMURA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La compagnie d’électricité d’Hawaii a reconnu que ses lignes avaient déclenché un incendie de forêt à Maui, mais a reproché aux pompiers du comté de l’avoir déclaré maîtrisé et d’avoir quitté les lieux avant qu’un feu ne se déclare à proximité et ne devienne le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.

Jennifer Mcdermott Associated Press

La compagnie Hawaiian Electric a publié dimanche soir une déclaration en réponse à la poursuite intentée par le comté de Maui, qui accuse le service public de ne pas avoir coupé le courant malgré des vents exceptionnellement forts et un temps extrêmement sec.

Hawaiian Electric a qualifié cette poursuite de « factuellement et juridiquement irresponsable » et a assuré que ses lignes électriques à West Maui avaient été hors tension pendant plus de six heures avant le début du deuxième incendie.

Dans sa déclaration, le service public aborde pour la première fois la cause de cette catastrophe. L’incendie du 8 août au matin « semble avoir été provoqué par des lignes électriques tombées à cause de vents violents », indique le service public.

L’Associated Press rapportait samedi que cet incendie à Maui pouvait avoir été provoqué par des fils dénudés, qui peuvent provoquer des étincelles, et par des poteaux déjà très penchés.

Mais le service public a semblé imputer au comté de Maui la majeure partie des dégâts — le fait que l’incendie ait semblé se rallumer l’après-midi du 8 août. Ce violent incendie a ravagé le centre-ville de Lahaina, faisant au moins 115 morts et détruisant 2000 bâtiments.

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS Vue sur Lahaina, le 22 août

Une sécheresse intense dans la région avait dangereusement asséché les plantes, y compris les graminées envahissantes sur l’île. Alors que l’ouragan Dora passait à environ 800 km au sud d’Hawaii, des vents violents ont renversé des poteaux électriques dans l’ouest de l’île de Maui.

Une vidéo tournée par un résidant de Lahaina montre une ligne électrique tombée dans des herbes sèches et y mettant le feu. Les pompiers ont d’abord maîtrisé cet incendie, mais ils sont ensuite repartis pour répondre à d’autres appels. Or, des résidants ont déclaré que l’incendie s’était ensuite rallumé et qu’il s’était propagé vers le centre-ville de Lahaina.

Bon nombre des 60 000 poteaux électriques du service public, pour la plupart en bois, que ses propres documents décrivent comme construits selon « une norme obsolète des années 1960 », étaient penchés et approchaient de la fin de leur durée de vie prévue. Ils étaient loin de répondre à une norme nationale de 2002 selon laquelle les composants clés du réseau électrique d’Hawaii devraient être capables de résister à des vents de 170 km/h.

Hawaiian Electric est un service public à but lucratif, détenu par des investisseurs et coté en bourse, qui dessert 95 % des clients électriques d’Hawaii.

Le service public fait face à une série de poursuites visant à le tenir responsable de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.