(Lahaina) Un feu de broussaille a brûlé dix acres samedi et a incité les autorités de Maui à évacuer les habitants d’un quartier de la ville de Lahaina, à Hawaii, situé à quelques kilomètres seulement du site récemment ravagé par les incendies. Les pompiers ont finalement maîtrisé le nouvel incendie.

Associated Press

Les pompiers ont éteint les flammes depuis le haut à l’aide d’un hélicoptère ainsi qu’avec des tuyaux au sol, a indiqué John Heggie, porte-parole du Centre commun d’information du comté de Maui.

Le comté de Maui a déclaré dans une publication sur Instagram que l’incendie ne constituait plus une menace active, mais que les pompiers travaillaient dans la zone et que les personnes évacuées devaient rester à l’écart jusqu’à ce qu’il soit possible de revenir en toute sécurité.

L’ordre d’évacuation concernait un petit nombre de maisons situées dans les collines au-dessus des complexes hôteliers de Kaanapali. On ne savait pas pour l’instant, combien de personnes étaient concernées par l’ordre d’évacuation.

Au moins 115 personnes ont été tuées et 2000 structures détruites lorsqu’un incendie de forêt a ravagé le centre-ville de Lahaina le 8 août dernier. Les faibles précipitations ont plongé la région dans la sécheresse.

Cet incendie a été exacerbé par de forts alizés alimentés en partie par l’ouragan Dora, qui est passé à 800 kilomètres au sud de Maui.

Le service météorologique national prévoyait des vents pouvant atteindre de 4 à 12 km/h pour Lahaina samedi après-midi.