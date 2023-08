Entrevue avec la Dre Bandy X. Lee

« La période la plus dangereuse du phénomène Trump »

Les partisans de Donald Trump redoublent d’ardeur dans leur défense des gestes commis par l’ex-président, qui fait face à 91 chefs d’accusation dans quatre procès différents. Pour la Dre Bandy X. Lee, psychiatre légiste et auteure des best-sellers The Dangerous Case of Donald Trump et Profile of a Nation : Trump’s Mind, America’s Soul, cela témoigne des dangers posés par le mouvement trumpiste. La Presse lui a parlé.