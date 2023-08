Incendies à Hawaii

Le bilan grimpe à 99 morts et « pourrait doubler »

(Kahului) Le bilan humain des incendies à Hawaii, les plus meurtriers en plus d’un siècle aux États-Unis, atteint désormais 99 morts et « pourrait doubler » cette semaine, ont averti lundi les autorités, critiquées pour leur gestion du drame.