La chaleur accablante s’étend au Midwest

(Chicago) La vague de chaleur qui a frappé une grande partie du sud et du sud-ouest des États-Unis s’étend maintenant au Midwest, entraînant des températures dépassant les 37 °C, des conditions dangereuses pour des millions de personnes et des appels des autorités locales et des États à éviter les activités en plein air.