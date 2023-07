Décryptage

Une Québécoise au cœur de l’affaire Hunter Biden

(New York) Assise à la table des témoins entre un membre de la famille Kennedy et un responsable de l’État de Louisiane, Emma-Jo Morris a poursuivi son destin singulier lors d’une audition au Congrès des États-Unis, la semaine dernière. Cette Québécoise installée à New York avait été invitée à répondre à des questions sur le plus gros « scoop » de sa carrière de journaliste, qui était aussi son premier.