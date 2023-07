(Washington) Le président américain Joe Biden établira un monument national en l’honneur d’Emmett Till, l’adolescent noir de Chicago qui a été enlevé, torturé et tué en 1955 après avoir été accusé d’avoir sifflé une femme blanche dans le Mississippi, et sa mère, a indiqué samedi un responsable de la Maison-Blanche.

Darlene Superville Associated Press

M. Biden signera mardi une proclamation pour créer le monument national Emmett Till et Mamie Till-Mobley sur trois sites dans l’Illinois et le Mississippi, selon le responsable. Ce dernier a parlé sous couvert de l’anonymat parce que la Maison-Blanche n’avait pas officiellement annoncé les plans du président.

Mardi est l’anniversaire de la naissance d’Emmett Till en 1941.

Le monument protégera des lieux qui sont au cœur de l’histoire de la vie et de la mort de M. Till à 14 ans, de l’acquittement de ses assassins blancs et de l’activisme de sa mère. L’insistance de la mère de M. Till sur un cercueil ouvert pour montrer au monde comment son fils avait été brutalisé et la décision du magazine Jet de publier des photos de son corps mutilé ont contribué à relancer le mouvement des droits civiques.

PHOTO SCOTT OLSON, ARCHIVES GETTY IMAGES/AGENCE FRANCE-PRESSE Une photographie d’Emmett Till dans son cercueil est accrochée au mur de la Chicago Historical Society à Chicago, en Illinois, juin 2005.

La décision de M. Biden intervient également à un moment difficile aux États-Unis en ce qui concerne les questions raciales. Les dirigeants conservateurs s’opposent à l’enseignement de l’esclavage et de l’histoire des Noirs dans les écoles publiques, ainsi qu’à l’intégration de programmes de diversité, d’équité et d’inclusion, dans les salles de classe des collèges jusqu’aux salles de conseil d’entreprise.

Vendredi, la vice-présidente Kamala Harris a critiqué un programme révisé d’histoire des Noirs en Floride qui comprend un enseignement selon lequel les esclaves ont bénéficié des compétences qu’ils ont acquises aux mains des personnes qui leur ont refusé la liberté.

Le Florida Board of Education a approuvé le programme pour satisfaire à la législation signée par le gouverneur Ron DeSantis, un candidat républicain à la présidence qui a accusé les écoles publiques d’endoctrinement libéral.

« Comment se fait-il que quelqu’un puisse suggérer qu’au milieu de ces atrocités, il y avait un quelconque avantage à être soumis à ce niveau de déshumanisation ? », a déploré Mme Harris dans un discours prononcé depuis Jacksonville, en Floride.

M. DeSantis a déclaré qu’il n’avait aucun rôle dans l’élaboration des nouvelles normes d’éducation de son État, mais a défendu les éléments sur la façon dont les esclaves en ont bénéficié.

« Tout cela est enraciné dans tout ce qui est factuel », a-t-il dit en guise de réponse.

Le monument à Emmett Till et sa mère comprendra trois sites dans les deux États.

Le site de l’Illinois est la Roberts Temple Church of God in Christ à Bronzeville, un quartier historiquement noir du côté sud de Chicago. Des milliers de personnes se sont rassemblées à l’église pour pleurer Emmett Till en septembre 1955.

Les sites du Mississippi sont Graball Landing, qui serait l’endroit où le corps mutilé de M. Till a été retiré de la rivière Tallahatchie, et le palais de justice du deuxième district du comté de Tallahatchie à Sumner, Mississippi, où les assassins de M. Till ont été jugés et acquittés par un jury entièrement blanc.

Emmett Till rendait visite à des parents dans le Mississippi lorsque Carolyn Bryant Donham a déclaré que M. Till, 14 ans, l’avait sifflée et lui avait fait des avances sexuelles alors qu’elle travaillait dans un magasin de la petite communauté de Money.

M. Till a ensuite été enlevé et son corps a finalement été retiré de la rivière Tallahatchie, où il avait été jeté après avoir été abattu et attaché à un ventilateur d’égreneuse à coton.

Deux hommes blancs, Roy Bryant et son demi-frère J. W. Milam, ont été jugés pour meurtre environ un mois après la mort de M. Till, mais un jury entièrement blanc du Mississippi les a acquittés. Des mois plus tard, ils ont avoué avoir tué M. Till dans une entrevue payée avec le magazine Look. M. Bryant était marié à Mme Donham en 1955. Elle est morte plus tôt cette année.

Le monument sera le quatrième que M. Biden a créé depuis son entrée en fonction en 2021, et le plus récent hommage qu’il ait rendu au jeune Till.

Pour le Mois de l’histoire des Noirs cette année, M. Biden a organisé une projection du film Till, un drame qui porte sur son meurtre.

En mars 2022, M. Biden a promulgué la loi « antilynchage » Emmett Till. Le Congrès avait d’abord examiné une telle législation il y a plus de 120 ans.

Le département de la Justice a annoncé en décembre 2021 qu’il mettait fin à son enquête sur le meurtre de M. Till.