Assaut du Capitole

Trump convoqué à témoigner, bientôt accusé ?

(New York) De l’avis général, c’est l’affaire la plus sérieuse qui pend au-dessus de la tête de Donald Trump, à savoir : la campagne dont il a été l’instigateur et acteur principal pour s’accrocher au pouvoir après l’élection présidentielle de 2020 et qui a culminé par l’assaut contre le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.