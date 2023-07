Une canicule frappe le sud-ouest des États-Unis

(Phénix) Même les habitants du désert du sud-ouest des États-Unis habitués à des étés torrides ressentent les effets d’une vague de chaleur extrême qui frappe l’Arizona, le Nevada, le Nouveau-Mexique et le sud de la Californie cette semaine, avec des températures de plus de 38 degrés Celsius et des alertes de chaleur excessive.