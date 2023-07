PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS

Le Rio Grande, qui naît dans les montagnes rocheuses au Colorado (ouest) avant de traverser le Nouveau Mexique et le Texas pour se jeter dans le Golfe du Mexique (sud-est), fait office de frontière naturelle et internationale entre les États-Unis et le Mexique sur environ 2000 km. Au Mexique, on le nomme le Rio Bravo.