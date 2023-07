La femme de 31 ans, Emma Tetewsky, manquait à l’appel depuis le 26 juin et la police avait lancé ces derniers jours un appel au public pour qu’il l’aide à la retrouver.

(Easton) Une femme du Massachusetts qui était portée disparue depuis la semaine dernière a été retrouvée vivante dans une zone marécageuse d’un parc national après que des randonneurs aient entendu ses appels à l’aide, a annoncé la police.

Associated Press

Des agents ont été appelés lundi soir au parc d’État de Borderland, à environ 50 kilomètres au sud de Boston, après que des randonneurs aient signalé le 911 et indiqué avoir entendu les cris d’une femme provenant d’une zone marécageuse du parc, selon les enquêteurs de la police d’Easton.

La police est arrivée et a entendu les cris de Mme Tetewsky à travers d’épais buissons, mais n’a pas pu la voir. Trois agents ont alors parcouru environ 15 mètres dans le marais pour atteindre Mme Tetewsky, ont indiqué les autorités.

Les enquêteurs ont précisé que la femme aurait pu être piégée dans la zone marécageuse pendant au moins trois jours.

Mme Tetwesky a été transportée à l’hôpital avec des blessures que les enquêteurs ont qualifiées de sérieuses, mais qui ne mettent pas sa vie en danger.