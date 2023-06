Juste avant minuit le 19 novembre 2022, Anderson Lee Aldrich est entré dans le Club Q de Colorado Springs et a tiré sans discernement avec un fusil semi-automatique de type AR-15.

PHOTO CHET STRANGE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Colorado Springs) Des victimes ont qualifié le tireur de masse de Colorado Springs de « monstre » qui a traqué les clients LGBTQ+ d’une boîte de nuit lors d’une attaque calculée l’année dernière qui a tué cinq personnes.

Colleen Slevin Associated Press

Les victimes survivantes et les membres de la famille des personnes tuées se sont exprimés lors d’une audience empreinte d’émotion d’observations sur la peine lundi, après que le tireur Anderson Lee Aldrich a plaidé coupable de meurtre et n’a pas contesté deux accusations de crime haineux.

PHOTO EL PASO COUNTY COURT VIA REUTERS Anderson Lee Aldrich (à gauche) prend place lors de l’audience du 26 juin.

« Cette chose assise dans cette salle d’audience n’est pas un humain, c’est un monstre, a déclaré Jessica Fierro, dont le petit ami de la fille a été tué. Le diable attend à bras ouverts. »

Le père d’un barman du Club Q a déclaré que Daniel Aston était dans la fleur de l’âge lorsqu’il a été tué par balle.

« Il était une immense lumière dans ce monde qui a été éteinte par un acte odieux, pervers et lâche, a déclaré Jeff Aston. Je ne l’entendrai plus jamais rire à mes blagues de papa. »

La déclaration de culpabilité inscrite par Anderson Lee Aldrich intervient sept mois seulement après la tuerie et épargne aux familles des victimes et aux personnes survivantes un procès long et potentiellement douloureux.

Aldrich a plaidé coupable à cinq chefs de meurtre et à 46 chefs de tentative de meurtre. Aldrich a également plaidé sans contestation pour deux chefs de gestes motivés par des préjugés, l’un un crime et l’autre un délit.

L’accusé risque la prison à vie pour les accusations de meurtre.

Les personnes présentes dans la salle d’audience ont essuyé leurs larmes lorsque le juge Michael McHenry a expliqué les accusations et lu les noms des victimes.

« Je pardonne à cet individu, car il est le symbole d’un système brisé, de la haine et du vitriol poussés contre nous en tant que communauté », a déclaré Wyatt Kent, qui était en couple avec Daniel Aston.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Wyatt Kent

Aldrich a surtout baissé les yeux pendant que les victimes parlaient.

« J’ai intentionnellement et après préméditation causé la mort de chaque victime », a déclaré Aldrich au juge.

La déclaration de culpabilité fait suite à une série d’appels téléphoniques en prison d’Aldrich à l’Associated Press exprimant des remords et l’intention de faire face aux conséquences de ses gestes.

Plusieurs personnes survivantes ont réagi, à la demande de l’AP, aux commentaires d’Aldrich à l’agence de presse. Elles ont indiqué que les procureurs les avaient informées qu’Aldrich, qui est non binaire et utilise les pronoms neutres, plaiderait coupable à des accusations qui garantiraient une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Aldrich a été initialement accusé de plus de 300 chefs, y compris de meurtre et de crimes haineux. Le département américain de la Justice envisage de poursuivre les procédures pour les accusations de crimes de haine fédéraux, selon un haut responsable de l’application des lois au fait du dossier qui a parlé à l’AP sous le couvert de l’anonymat pour discuter de l’affaire en cours.

L’attaque au Club Q est survenue plus d’un an après l’arrestation d’Aldrich pour avoir menacé ses grands-parents et juré de devenir « le prochain tueur de masse ». Mais les accusations ont finalement été abandonnées dans cette affaire.

Les membres de la famille des victimes et les personnes survivantes ont expliqué lors de l’audience de lundi que leur vie avait été bouleversée à jamais par la terreur qui a éclaté juste avant minuit le 19 novembre lorsque le suspect est entré dans le Club Q et a tiré sans discernement avec un fusil semi-automatique de type AR-15.