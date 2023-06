(Londres) Kevin Spacey, double lauréat d’un Oscar, dont la carrière d’acteur a été interrompue par des allégations d’agression sexuelle, subira un procès à Londres cette semaine, faisant face à des accusations à caractère sexuel contre quatre hommes au Royaume-Uni.

Jill Lawless Associated Press

De quoi est-il accusé ?

Spacey, âgé de 63 ans, fait face à une douzaine d’accusations, notamment d’agression sexuelle, d’attentat à la pudeur et d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement.

L’acteur a plaidé non coupable aux 12 chefs d’accusation, qui concernent des gestes allégués entre 2001 et 2013.

Lors d’une audience précédente, l’avocat de Spacey a déclaré que l’acteur « nie vigoureusement » les accusations. Il a ajouté qu’il ferait face au tribunal britannique pour établir son innocence et « poursuivre sa vie ».

Son procès devant un jury à Southwark Crown Court s’ouvre mercredi et devrait durer quatre semaines.

Pourquoi le procès se déroule-t-il au Royaume-Uni ?

Kevin Spacey a passé plus d’une décennie à vivre au Royaume-Uni, où il a été directeur artistique du Old Vic Theatre de 2004 à 2015. Il était une figure de proue à Londres, jouant dans des productions telles que Richard III de William Shakespeare et Speed-The-Plow de David Mamet. Il avait aussi organisé des évènements de collecte de fonds pour le théâtre vieux de 200 ans.

Spacey a été interrogé par la police britannique en 2019 au sujet des affirmations de plusieurs hommes selon lesquelles il les avait agressés. Il a été accusé en mai 2022 de cinq chefs d’accusation contre trois victimes présumées. Sept autres chefs d’accusation, tous portés par un quatrième homme, ont été ajoutés en novembre.

L’artiste, qui a des adresses en Grande-Bretagne et aux États-Unis, a été libéré sans condition en attendant son procès.

À quoi ressemble son avenir ?

À partir des années 1990, Kevin Spacey est devenu l’un des acteurs les plus célèbres de sa génération, jouant dans des films tels que Glengarry Glen Ross et LA Confidential. Il a remporté l’Oscar du meilleur acteur de soutien pour The Usual Suspects de 1995 et l’Oscar du meilleur acteur pour le film American Beauty, de 1999.

Lorsque des allégations ont émergé aux États-Unis pendant le mouvement #metoo, Spacey a été licencié ou retiré de projets – notamment House of Cards, le thriller politique de Netflix où pendant cinq saisons, il a joué le personnage principal Frank Underwood, un membre du Congrès avide de pouvoir qui devient président. Il a aussi été coupé du film terminé All the Money in the World et des scènes ont été refaites avec Christopher Plummer.

Spacey est catégorique sur le fait que sa carrière n’est pas terminée. Après plusieurs années, il avait fait son retour au cinéma dans The Man Who Drew God du réalisateur italien Franco Nero. Il a aussi interprété le défunt président croate Franjo Tudjman dans le film biographique Once Upon a Time in Croatia. Il apparaît aussi dans un film américain qui n’est pas encore sorti, Peter Five Eight.

En janvier, il a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière du Musée national du cinéma italien à Turin. Il a également enseigné une classe de maître et présenté une projection à guichets fermés d’American Beauty.

À cette occasion, Spacey avait salué les organisateurs pour « avoir défendu avec force la réussite artistique ».

Il a récemment confié au magazine allemand Zeit dans une rare entrevue que les médias l’avaient transformé en « monstre ».

« Il y a des gens en ce moment qui sont prêts à m’embaucher dès que je serai innocenté de ces accusations à Londres », a-t-il ajouté.