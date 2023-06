En campagne en Pennsylvanie, Joe Biden vante son bilan économique

(Philadelphie) « Il est grand temps que les super-riches commencent à payer leur juste part » : en campagne pour sa réélection en 2024, Joe Biden a vanté samedi dans l’État-clé de Pennsylvanie ses investissements dans les infrastructures et les technologies de pointe, et appelé à une plus grande taxation des grandes entreprises et des milliardaires.