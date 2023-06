PHOTO FOURNIE PAR WPVI-TV/6ABC, VIA ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) L’effondrement d’un tronçon de la principale autoroute nord-sud de la côte est américaine aurait été causé par une sortie de route d’un camion-citerne, dimanche matin, selon les autorités. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule lourd, qui s’est renversé dans une bretelle de sortie.

Ron Todt Associated Press

Dans le premier compte-rendu officiel des autorités, lundi, le secrétaire aux Transports de la Pennsylvanie, Michael Carroll, a expliqué que le conducteur se dirigeait vers le nord lorsqu’essayant de « circuler dans la courbe, il a perdu le contrôle du véhicule ».

Le camion-citerne s’est alors renversé et un incendie a provoqué l’effondrement de la structure.

Les autorités craignent que le conducteur soit mort dans l’accident. Le proche d’un camionneur du New Jersey, qui n’a pas été vu depuis dimanche, a affirmé au Philadelphia Inquirer que des enquêteurs avaient contacté sa famille pour lui demander de venir identifier une victime qui a été découverte dans les décombres.

La police de l’État de Pennsylvanie a confirmé qu’un corps a été remis au médecin légiste et au coroner de Philadelphie, mais n’a pas identifié la victime et n’a pas voulu révéler s’il s’agissait bien du camionneur.

Le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, a affirmé que « c’est un miracle qu’aucun automobiliste sur l’autoroute 95 n’ait été blessé », ne faisant pas référence au camionneur.

L’autoroute 95 sera fermée dans les deux sens pendant des semaines, au début de la saison estivale. Les automobilistes doivent s’attendre à des retards importants et à des fermetures de rues, et éviter le coin nord-est de la sixième plus grande ville du pays, ont indiqué les responsables des transports.

L’accident perturbe également l’itinéraire automobile entre le Canada et la Floride en passant par les zones métropolitaines de Boston, New York et Washington, augmentant ainsi la dépendance des Américains à l’égard du transport aérien et du réseau ferroviaire inter-États.

L’Autorité de transport du sud-est de la Pennsylvanie a annoncé qu’elle mettait en service trois trains supplémentaires le matin et en fin d’après-midi sur sa ligne de Trenton, dans le New Jersey, et qu’elle augmentait la capacité des lignes régulières aux heures de pointe « pour aider à répondre aux besoins de déplacement de la ville et de la région » à la suite de l’effondrement.

Selon Derek Bowmer, chef de bataillon des pompiers de Philadelphie, les voies nord de l’autoroute 95 ont été complètement détruites et les voies sud ont été « compromises » par la chaleur de l’incendie. Des écoulements provenant de l’incendie ou peut-être des ruptures de conduites de gaz ont provoqué des explosions souterraines, a-t-il ajouté.

Une énorme dalle de béton est aussi tombée de l’autoroute 95 sur la route en contrebas.

Le tronçon effondré de l’autoroute 95 faisait partie d’un projet de reconstruction de 212 millions US qui s’est achevé il y a quatre ans. Il n’y a pas de calendrier immédiat pour la réouverture de l’autoroute, mais les autorités envisagent différentes solutions temporaires.

Les automobilistes ont dû emprunter une déviation de 70 kilomètres lundi.

Ce segment de l’autoroute 95 transportait environ 160 000 véhicules par jour et était probablement l’autoroute la plus fréquentée de Pennsylvanie, selon le secrétaire Carroll.

M. Shapiro, le gouverneur, a dit avoir parlé directement au secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, et avoir reçu l’assurance qu’il n’y aurait « absolument aucun retard » dans l’obtention rapide de fonds fédéraux pour reconstruire ce qu’il a appelé une « route critique » de la manière la plus sûre et la plus efficace possible.

Toutefois, M. Shapiro a prévenu que la reconstruction complète de l’autoroute 95 prendrait « un certain nombre de mois » et que, dans l’intervalle, les autorités cherchaient « des solutions provisoires pour relier les deux côtés de l’autoroute 95 afin d’acheminer le trafic dans la région ».

La plupart des conducteurs qui empruntent le corridor de l’autoroute 95 entre le Delaware et la ville de New York utilisent le New Jersey Turnpike plutôt que le segment de l’autoroute où l’effondrement s’est produit.

Les autorités étaient également préoccupées par les effets environnementaux du ruissellement dans la rivière Delaware, située à proximité.

Après qu’une irisation a été observée sur le fleuve Delaware près du site de l’effondrement, les garde-côtes ont déployé un barrage flottant pour contenir le matériau. L’enseigne Josh Ledoux a indiqué que le camion-citerne avait une capacité de 32 176 litres, mais que le contenu ne semblait pas se répandre dans l’environnement.

Des milliers de tonnes d’acier et de béton ont été empilées sur le site de l’incendie, et des équipements de construction lourds seront nécessaires pour commencer à enlever les débris, a expliqué Dominick Mireles, le directeur du bureau de gestion des urgences de Philadelphie.