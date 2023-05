Le super typhon Mawar menace le territoire américain de Guam

(Honolulu) Les résidants de Guam, une île située dans la mer des Philippines, ont fait le plein de fournitures, placardé des fenêtres et abandonné des maisons en bois et en tôle pour des abris d’urgence alors qu’approche le super typhon Mawar, la plus forte tempête à s’abattre sur ce territoire américain du Pacifique depuis des décennies.