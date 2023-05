New York

Le prince Harry et Meghan poursuivis en voiture, une « catastrophe » évitée

(New York) Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont été pris « en chasse » mardi soir à New York par « des paparazzi très agressifs », un incident qui aurait pu être « catastrophique », selon un porte-parole du couple mercredi, même si la police l’a dédramatisé.