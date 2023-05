PHOTO STUART ISETT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

D’après les autorités américaines, le logiciel était guidé depuis une unité du FSB baptisée « Turla », située à Riazan, en Russie. Il pouvait identifier et voler des documents et rester non détecté de manière indéfinie. Sa spécificité : les agents de « Turla » exfiltraient ces données en utilisant le réseau mondial des ordinateurs infectés.