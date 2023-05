(Washington) La hausse du salaire minimum aux États-Unis, promesse échouée de Joe Biden, revient au Congrès sous la houlette du sénateur de gauche Bernie Sanders, qui veut le relever à 17 dollars de l’heure, un texte qui a cependant peu de chances de rencontrer une majorité suffisante.

Agence France-Presse

« En 2023, dans le pays le plus riche de l’histoire du monde, personne ne devrait être contraint de travailler pour un salaire de misère », a déclaré Bernie Sanders lors d’une conférence de presse devant le Capitole à Washington.

« Ce n’est pas une idée radicale. Si vous travaillez 40, 50 heures par semaine, vous ne devriez pas vivre dans la pauvreté. Il est temps d’augmenter le salaire minimum pour en faire un salaire décent », a souligné cette figure du mouvement progressiste, aux côtés de travailleurs et dirigeants syndicaux.

Le salaire minimum est aux États-Unis de 7,25 dollars de l’heure, et n’a pas bougé depuis 2009. Certains États imposent cependant un salaire minimum plus élevé, jusqu’à 15,74 dollars dans l’État de Washington.

Le président Joe Biden avait tenté, en vain, de faire adopter 15 dollars de l’heure. Faute de mieux, il avait relevé en avril 2021 à ce niveau le salaire minimum des travailleurs contractuels du gouvernement fédéral.

Mais, face à la forte inflation que connaissent les États-Unis, le sujet est de nouveau d’actualité.

Les 15 dollars minimum existent de fait pour beaucoup de salariés. Le pays connaît depuis deux ans une pénurie de main-d’œuvre, et de nombreuses entreprises ont augmenté les salaires pour attirer et retenir les travailleurs. Mais cela ralentit à mesure que le marché de l’emploi retrouve un fonctionnement plus normal.

Environ 35 millions de travailleurs américains gagnent toujours moins de 17 dollars de l’heure, a déclaré Bernie Sanders. Il a précisé qu’une commission sénatoriale préparera le texte en vue d’un vote en juin.

Les 17 dollars correspondent « au pouvoir d’achat de 15 dollars il y a seulement deux ans », a précisé Heidi Shierholz, présidente de l’Economic policy institute (EPI), un centre de réflexion progressiste, lors de la conférence de presse.

Elle a souligné que les augmentations du salaire minimum réduisent inégalités et pauvreté, et conduisent à une réduction de la maltraitance des enfants, des grossesses chez les adolescentes, à moins de suicides ou de récidive chez les anciens détenus.

Et cela « réduit le taux de roulement au sein du personnel, ce qui est bon pour la productivité », a ajouté l’économiste.