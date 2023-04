Une statue de George Floyd réalisée par l’artiste Chris Carnabuci a été dévoilée dans le quartier Brooklyn, à New York, en juin 2021.

(Genève) Une équipe d’experts des Nations unies spécialisés dans le racisme, créée après la mort en 2020 de l’Afro-Américain George Floyd lors d’une intervention de police, a annoncé vendredi se rendre aux États-Unis la semaine prochaine.

Agence France-Presse

Cette équipe, qui porte le nom de « Mécanisme d’experts chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre », a indiqué qu’elle allait se rendre à Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis et New York lors de sa visite de deux semaines.

Ce groupe de trois enquêteurs indépendants va solliciter des responsables gouvernementaux au niveau fédéral, à celui des États et au niveau local, les autorités policières, les organisations de la société civile, ainsi que des personnes et communautés touchées par le racisme, a indiqué la structure dans un communiqué.

Les experts vont également visiter des lieux de détention durant cette visite, qui aura lieu du 24 avril au 5 mai.

« Nous voulons obtenir un aperçu de première main sur l’expérience vécue des personnes d’ascendance africaine aux États-Unis », a dit Juan Mendez, l’un des experts, cité dans le communiqué.

L’équipe va examiner les lois en vigueur, les politiques et les pratiques en cours pour réglementer le recours à la force par la police, ainsi que leur conformité avec les normes du droit international, poursuit le communiqué.

Les experts vont « faire des recommandations sur les mesures concrètes nécessaires pour garantir l’accès à la justice, la mise en responsabilité et la sanction du recours excessif à la force et d’autres violations des droits de l’homme commis par des responsables du maintien de l’ordre à l’encontre d’Africains et de personnes d’ascendance africaine aux États-Unis », indique-t-il encore.

Ce mécanisme a été créé par le Conseil de droits de l’homme des Nations unies en 2021, un an après le meurtre de George Floyd par un policier blanc, pour enquêter sur les accusations de violences policières motivées par le racisme dans le monde.