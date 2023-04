Opérations clandestines de la police chinoise

Deux suspects arrêtés et des dizaines d’inculpations aux États-Unis

(New York) La justice américaine a annoncé lundi l’arrestation de deux suspects et la délivrance de plusieurs dizaines d’inculpations pour contrer des opérations clandestines de la police chinoise à l’étranger, notamment une antenne clandestine opérant en plein New York.