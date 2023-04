L’effondrement d’un stationnement à New York fait un mort et cinq blessés

(New York) Au moins une personne est décédée et cinq ont été blessées mardi dans l’effondrement partiel d’un stationnement dans le sud de Manhattan, ont annoncé les autorités new-yorkaises.

Agence France-Presse

« Il y avait six ouvriers dans le bâtiment au moment de son effondrement. Quatre d’entre eux ont été hospitalisés et sont dans un état stable. Une personne est morte et une personne a refusé d’être soignée », a indiqué John Esposito, un responsable des pompiers de New York, lors d’une conférence de presse.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des voitures à la renverse et de la fumée sortant du bâtiment effondré.

La structure est « instable » a indiqué le maire de New York Eric Adams, qui a précisé que des opérations étaient en cours pour trouver d’autres victimes éventuelles dans les décombres.

Le stationnement de plusieurs étages s’est effondré sur lui-même, « jusqu’au sous-sol », a ajouté un responsable de la ville.

Les autorités ont notamment précisé qu’elles se servaient de drones et d’un chien robot pour éviter que des secouristes n’entrent de ce bâtiment, dont l’autre partie pourrait toujours s’affaisser.