(Washington) Une femme a été condamnée à quatre ans de prison pour avoir apporté un soutien matériel à la tentative d’enlèvement sur le sol américain de la dissidente iranienne Masih Alinejad, a annoncé lundi le département américain de la Justice.

Niloufar Bahadorifar, une Américaine d’origine iranienne âgée de 48 ans, avait plaidé coupable en décembre d’avoir apporté une aide financière à l’Iran en violations des sanctions américaines.

Elle a été condamnée vendredi par une juge fédérale à quatre ans de prison suivie de trois ans de mise à l’épreuve.

Elle était accusée d’avoir aidé, à partir de 2015, des Iraniens, dont Mahmoud Khazein que les États-Unis considèrent comme un agent du renseignement de Téhéran, à accéder au système financier américain.

Selon la justice américaine, elle a ainsi été à l’origine d’un versement à un détective privé, recruté en 2020 pour surveiller la militante antivoile Masih Alinejad, qui vit à New York.

Son paiement avait « dissimulé l’origine des fonds si bien que le détective ne savait pas qu’il travaillait pour les services iraniens », précise le département.

Mme Bahadorifar avait également déposé près d’un demi-million de dollars en liquide sur des comptes au travers de 120 transactions distinctes, afin de rester en dessous du montant qui alerte le fisc.

Elle n’a jamais été poursuivie pour la tentative d’enlèvement, contrairement à Mahmoud Khazein et trois autres agents iraniens, inculpés en 2021.

Les quatre hommes sont accusés d’avoir organisé la mise sous surveillance de la journaliste et de ses proches, filmés et photographiés à leur insu pendant plusieurs mois, dans le but de la kidnapper. Ils projetaient ensuite, selon les Américains, de l’évacuer par bateau vers le Venezuela, afin de la rapatrier in fine en Iran.

Téhéran a toujours démenti ces accusations, qualifiées « d’absurdes et sans fondement ».

Masih Alinejah, 45 ans, qui a dû quitter son pays en 2009, est connue depuis 2014 pour avoir lancé sur les réseaux sociaux le mouvement « MyStealthyFreedom » (« ma liberté furtive »), encourageant les femmes iraniennes à protester contre l’obligation du port du voile dans leur pays.

Selon la justice américaine, elle a été visée en juillet par une tentative d’assassinat distincte, pour laquelle trois personnes ont été arrêtées.